iOS 19 si preannuncia come un aggiornamento di rilievo per il sistema operativo di Apple, con un possibile rinnovamento visivo completo e persino un cambio di nomenclatura, che potrebbe portare la versione direttamente al nome iOS 26.

Oltre a queste modifiche di ampia portata, sono attese anche funzionalità minori ma interessanti, alcune delle quali sono state riportate da 9to5Mac.

Secondo la testata, l’app Messaggi dovrebbe ricevere due nuove funzioni. La prima riguarda l’introduzione dei sondaggi, con la possibilità che venga utilizzata Apple Intelligence per suggerire automaticamente domande basate sul contesto della conversazione.

La seconda novità sarebbe la traduzione automatica dei messaggi, sia in entrata che in uscita. In pratica, se si riceve un messaggio in una lingua diversa da quella impostata sul proprio dispositivo, questo verrà tradotto automaticamente. Lo stesso vale se si inviano messaggi in una lingua diversa da quella del destinatario, che riceverà direttamente la traduzione.

The iPhone 16e (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Novità in arrivo per Musica, Note e CarPlay

Secondo quanto riportato, l’app Musica di iOS 19 potrebbe introdurre la possibilità di mostrare le copertine animate degli album direttamente nella schermata di blocco. Attualmente, queste animazioni sono visibili solo all’interno dell’app, ma il nuovo aggiornamento dovrebbe estenderle anche alla lock screen.

L’app Note dovrebbe invece acquisire la funzione di esportazione in formato Markdown, utile per chi desidera trasferire i propri appunti in ambienti di scrittura o sviluppo più flessibili.

Infine, CarPlay potrebbe ricevere una nuova interfaccia grafica, riprogettata per allinearsi allo stile visivo di iOS 19, che a sua volta dovrebbe subire un importante restyling.

Tutte queste novità non sono ancora ufficiali e vanno considerate come indiscrezioni, ma maggiori dettagli saranno con ogni probabilità rivelati durante il WWDC 2025, previsto per il 9 giugno.