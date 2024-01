iOS 18 sarà il più grande aggiornamento software nella storia dell'iPhone

Apple is expected to overhaul Siri in iOS 18

Secondo Mark Gurman, iOS 18 potrebbe essere "uno dei più grandi aggiornamenti di iOS - se non il più grande - nella storia dell'azienda", con i dipendenti Apple che considerano l'imminente aggiornamento come un importante cambio di marcia per l'iPhone.

Apple stessa ha già anticipato che iOS 18 sarà un aggiornamento "ambizioso e avvincente" con "nuove funzionalità e cambiamenti di design importanti". Ma i commenti di Gurman hanno ulteriormente aumentato il livello di entusiasmo per quella che dovrebbe essere la prima grande incursione di Apple nell'intelligenza artificiale.

Secondo quanto riferito, Apple sta spendendo oltre 1 miliardo di dollari all'anno per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e Gurman ha confermato all'inizio di questo mese che diverse funzionalità specifiche per l'iPhone sono in procinto di essere svelate alla WWDC 2024.

Siri, Messaggi, Apple Music e Pages dovrebbero ricevere miglioramenti significativi basati sull'intelligenza artificiale nel 2024, con il primo che, secondo quanto riferito, è in linea per un restyling in stile ChatGPT. Infatti, secondo il leaker Revegnus, Apple sta attualmente utilizzando un modello proprietario LLM (large language model) per "rinnovare completamente Siri e trasformarlo nell'assistente virtuale definitivo".

(Image credit: Apple)

Evidentemente, l'IA sembra destinata a rimanere la parola d'ordine del settore tecnologico per il 2024. Il recente Galaxy Unpacked 2024 è stato dominato da annunci relativi all'IA per la linea Samsung Galaxy S24, quindi non ci sorprende sapere che anche Apple farà dell'IA il fulcro di iOS 18 e dei futuri aggiornamenti dell'iPhone.

Apple ha finalmente ricevuto il messaggio?

Ma iOS 18 potrebbe essere il più "grande" aggiornamento software nella storia dell'iPhone per un altro motivo. Apple ha confermato che aggiungerà il supporto per la messaggistica RCS agli iPhone nel 2024, e ci aspettiamo che questa funzione tanto attesa debutti con iOS 18.

RCS (Rich Communication Services) è uno standard di comunicazione progettato per elevare universalmente la comunicazione di messaggistica tra i dispositivi mobili. In sostanza, l'adozione dello standard da parte di Apple migliorerà notevolmente l'esperienza di messaggistica predefinita tra iPhone e dispositivi Android.

(Image credit: Shutterstock / DenPhotos)

Attualmente, funzioni come le conferme di lettura, gli indicatori di digitazione, le foto e i video a più alta risoluzione e la messaggistica Wi-Fi sono limitate alle conversazioni da iPhone a iPhone (o da Android ad Android), ma iOS 18 potrebbe finalmente portare la messaggistica tra diversi sistemi operativi alla parità.

Tuttavia, RCS non sostituirà iMessage e le sue funzioni esclusive per iPhone. "Riteniamo che il profilo universale RCS offra un'esperienza di interoperabilità migliore rispetto agli SMS o agli MMS", ci ha detto Apple l'anno scorso, "ma funzionerà insieme a iMessage, che continuerà a essere l'esperienza di messaggistica migliore e più sicura per gli utenti Apple".

Per quanto riguarda la data in cui ci aspettiamo che iOS 18 - e quindi le funzioni AI di Apple e il supporto RCS - veda la luce, è probabile che la prima beta di iOS 18 emerga dopo la WWDC nel giugno 2024. iOS 18 vero e proprio seguirà poi probabilmente a settembre, con il suo rilascio completo che coinciderà con la vociferata linea di iPhone 16.