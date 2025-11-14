Black Friday: se cerchi uno smartphone NON guardare solo ai megapixel

Per alcuni utenti, i migliori smartphone devono per forza essere anche i migliori smartphone con fotocamera: quei dispositivi dotati di una selezione di fotocamere di alta qualità per scattare foto e registrare video dei ricordi più importanti, catturare paesaggi suggestivi o semplicemente migliorare l'aspetto delle storie di Instagram.

I migliori camera phone sul mercato sono dotati di sensori ad alta risoluzione, ma la risoluzione non è tutto. L'iPhone 17 Pro Max ha tre fotocamere da 48 MP, tutte compatibili con la tecnologia Fusion Camera di Apple (che abbiamo spiegato in un altro articolo). Il rivale Samsung Galaxy S25 Ultra, invece, ha una fotocamera principale da 200 MP: oltre quattro volte il numero di pixel rispetto all'iPhone 17 Pro Max.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra vanta una fotocamera principale da 200 MP ad altissima risoluzione, ma non è comunque il nostro smartphone con fotocamera numero uno in classifica. (Image credit: Future / Chris Hall)

La logica suggerisce che un sensore a più alta risoluzione produca un'immagine più dettagliata, ma non è sempre così. Anzi, a mio avviso, c'è un altro fattore in gioco che dovrebbe essere più in alto nella vostra lista di considerazioni al momento dell'acquisto di un camera phone.

Parlo delle dimensioni del sensore, che è esattamente ciò che suggerisce il nome: quanto è grande il sensore nella realtà.

Consideriamo di nuovo l'iPhone 17 Pro Max. Ha una fotocamera principale da 48 MP con un sensore da 1/1,28 di pollice. Questa è una misura diagonale del sensore. Per una misurazione più semplice, si può dividere la frazione per scoprire che il sensore dell'iPhone misura 0,78 pollici.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha una fotocamera principale da 200 MP, con un sensore leggermente più piccolo, da 1/1,3 di pollice. Dividendo nuovamente la frazione, vediamo che il sensore principale dell'Ultra è di 0,77 pollici in diagonale. L'Ultra divide quel sensore in più pixel, ma ha quasi le stesse dimensioni del sensore da 48 MP dell'iPhone.

Nonostante la risoluzione più alta del Galaxy S25 Ultra, l'iPhone 17 Pro Max detiene il titolo di miglior smartphone con fotocamera di TechRadar.

Questo non significa che le dimensioni del sensore della fotocamera principale siano l'unica cosa che conta per le prestazioni di un camera phone, né che sia solo per questo che l'iPhone 17 Pro Max è in testa alla nostra classifica. L'iPhone ha anche fotocamere ultra-grandangolari e teleobiettivo con risoluzione maggiore rispetto al Galaxy S25 Ultra, entrambe con sensori di dimensioni maggiori o comparabili.

Il sensore principale da 1 pollice dello Xiaomi 15 Ultra gli consente un'enorme acquisizione di luce e sorprendenti effetti di profondità di campo.

Il sensore principale da 1 pollice dello Xiaomi 15 Ultra gli consente un'enorme acquisizione di luce e sorprendenti effetti di profondità di campo. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Quindi, qual è il nesso con il Black Friday e il Cyber Monday?

Durante la stagione dei saldi, è probabile che vedremo numerosi sconti su una vasta gamma di telefoni economici e di fascia media, alcuni dei quali sfoggeranno sensori ad alta risoluzione.

Alcuni di questi camera phone di fascia media ad alta risoluzione, come l'Honor 400, scattano foto eccellenti, ma altri, come il Samsung Galaxy A35, possono lasciare a desiderare in determinate condizioni.

Ecco perché dovreste cercare di determinare, se possibile, le dimensioni del sensore della fotocamera principale: per avere un quadro il più chiaro possibile prima di effettuare un acquisto. Ovviamente, potreste anche cercare di dare un'occhiata ad alcune foto e video di esempio, ma questo non è sempre possibile.

Stai cercando un nuovo smartphone con fotocamera questo Black Friday? Facci sapere quali modelli o offerte preliminari hanno attirato la tua attenzione nei commenti qui sotto.

