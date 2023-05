Volevo tanto una PS5 ma alla fine ho assemblato un PC gaming: ecco perchè

Gli ultimi risultati finanziari di Sony parlano chiaro: PS5 sta andando alla grande e ha venduto ben 6,3 milioni di unità nell'ultimo trimestre. È evidente che un gran numero di persone è ancora interessata ad acquistare la PlayStation 5, il che mi ha spinto a chiedermi cosa mi trattiene ancora dal farlo e ho voluto condividere la mia riflessione con i lettori.

Prima di iniziare chiariamo una cosa: sono quello che si definirebbe un "sonaro", ho sempre avuto console Sony se si esclude l'epoca pre PS1, durante la quale ho posseduto la leggendaria Nintendo NES e in seguito il Super Nintendo.

Ho vissuto da utente tutte le generazioni di PlayStation e, personalmente, ritengo ancora oggi che la PS2 sia una delle migliori console mai realizzate (la conservo ancora in perfetto stato).

Ho amato ogni iterazione e considero persino la PS3 (che alcuni definiscono un passo falso) un capolavoro, vista la sua eccellente versatilità (la mia PS3 originale supportava Blu-ray, DVD, SACD, giochi PS2 e molto altro) e la sua ampia libreria giochi.

Visto quanto detto finora, l'acquisto di PlayStation 5 da parte mia sembrerebbe scontato. Lo pensavo anch'io, tanto da aver messo da parte un po' di denaro per acquistare una PS5 al momento del lancio.

Tuttavia, a due anni dall'uscita della console, non ho ancora una PS5 e non penso di acquistarla nemmeno in futuro.



Pausa di riflessione

Il fatto che PS5 stia avendo un successo mostruoso mi ha riflettere sul motivo per cui non l'ho ancora acquistata: cosa mi trattiene?

Credo che ci siano alcuni fattori chiave. Il primo è sicuramente costituito dalla difficoltà, almeno iniziale, di reperire la console. Sebbene avessi messo da parte dei soldi in vista del lancio, quando è arrivato il momento la domanda era così alta che era praticamente impossibile procurarsi una PS5.

Vedendo il marasma generale, i prezzi di vendita alle stelle e la confusione provocata dall'assenza di nuove scorte, mi sono chiesto: "hai davvero così tanto bisogno di una PS5 da voler sopportare tutto questo stress?" La risposta è stata: col cavolo.

Mi sono detto: "aspetta che ci sia più disponibilità, per quel tempo saranno usciti più giochi e forse potrai comprarla persino a un prezzo inferiore a quello di lancio".

Tuttavia, la carenza di scorte e la mancanza di giochi si sono protratte più a lungo del previsto. La pandemia globale ha avuto un impatto su entrambi e più tempo passava, più il mio interesse per la console andava scemando.

Nel frattempo, non avendo una console, ho giocato gran parte dei titoli recenti su PC e, nonostante avessi un rig da lavoro piuttosto datato che faticava a superare i 60fps in 1080p, mi sono divertito parecchio scoprendo che il mio muletto era più che sufficiente per giocare e divertirmi.

Il PC è il mio nuovo compagno di gioco

Ho sempre amato i giochi per PC, in particolare gli RTS come Age of Empires e Total War da giocare rigorosamente con mouse e tastiera, ma le console, soprattutto le PlayStation, erano meglio sotto molti punti di vista.

Innanzitutto, quando si lavora al PC tutto il giorno si è più portati a spalmarsi sul divano e accendere la console che a rimanere seduti sulla stessa sedia sulla quale si è spesa la giornata lavorativa. Questo aspetto si è accentuato molto per chi, come il sottoscritto, ha lavorato da casa durante i giorni peggiori della pandemia.

Volete mettere giocare con una console su un TV di grandi dimensioni, seduti su un comodo divano, magari in un'altra stanza della casa? Così mi sono posto la divertente sfida di realizzare un potente PC gaming che fosse abbastanza compatto da poter essere collocato in salotto, sotto la TV.

Anche se il processo non è stato fluido come mi aspettavo, dopo alcune false partenze (il PC) e crolli emotivi (io), mi sono ritrovato con un'eccellente postazione di gioco dall'aspetto molto simile a una console, dotata di un'interfaccia adatta alla TV che posso usare per lanciare i giochi tramite il gamepad.

Potendo scegliere i componenti sono riuscito ad assemblare un PC decisamente più potente di una PS5. Ho installato una RTX 3080 Ti che in seguito ho aggiornato con la più recente RTX 4080, con la quale riesco a far girare i giochi in 4K nativo con effetti grafici che la PS5 (e la Xbox Series X) possono solo sognare.

Ciononostante, c'è un aspetto per cui preferirei ancora una PS5: l'accensione quasi istantanea che consente di rientrare in gioco in pochi secondi. Spero che Microsoft, se vuole davvero fare di Windows 11 un sistema operativo amato dai giocatori, aggiunga una funzionalità simile (le sue console Xbox lo fanno già).

Inoltre, le console hanno sempre avuto delle esclusive che mi spingevano ad acquistarle. Sebbene le esclusive per Xbox non mi abbiano mai attratto, semmai lo facessero, so che sarei in grado di giocarle su PC (discorso particolarmente interessante per me da quando Microsoft ha acquistato Bethesda).

Per quanto riguarda i giochi per PlayStation, la questione era diversa. Se volevo giocare a titoli del calibro di Uncharted, God of War e Spider-Man, dovevo avere una PlayStation... Ma ora Sony ha ha reso questi titoli disponibili anche su PC.

Certo, spesso bisogna attendere qualche anno dal lancio su PlayStation, ma sapere che quando uscirà Spider-Man 2 potrò giocarci da PC (volendo posso anche usare il DualSense di PS5), invece di dover comprare una PS5, mi ha motivato ulteriormente a scegliere il PC come piattaforma di gioco principale.

Se a ciò si aggiunge la mia enorme libreria di Steam ed Epic Games Store (costruita negli anni) e il fatto che i giochi per PC sono spesso molto più economici rispetto ai prezzi ridicoli a cui vengono venduti i giochi per PS5, non riesco proprio a trovare un buon motivo per comprare una PS5.

Per onestà è giusto sottolineare che un PC assemblato, anche se decidete di usare il vostro TV 4K piuttosto che acquistare un monitor, può costare il doppio e in alcuni casi il triplo di una PS5. Certo, riuscirete ad ammortizzare più facilmente il costo vista l'enorme versatilità del PC rispetto a una console e grazie al fatto che potrete giocare ai titoli che avete già acquistato su Steam e altre piattaforme.

Inoltre, come detto in precedenza, comprare un gioco per PC spesso consente di risparmiare decine di euro rispetto al prezzo dello stesso titolo per PS5, il che, alla lunga, può permettervi di ridurre notevolmente il gap di spesa tra il vostro PC assemblato e la PS5.

Infine, come ho già fatto, potrò aggiornare il mio PC gaming "da salotto" con nuovi processori e schede video se dovessi ritenerlo necessario (ne dubito visto che regge il 4K nativo).

Per concludere, ora che ho fatto il grande passo sarà difficile tornare indietro, a meno che Sony non proponga una PS5 Pro a un prezzo competitivo. Quella sì che potrebbe farmi tentennare!