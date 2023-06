Perchè nessuno si è filato il MacBook Air 15 da pollici? Tutta colpa di Apple

Il MacBook Air 15 pollici (2023) è stato oggetto di indiscrezioni per diversi mesi prima di fare il suo attesissimo debutto durante l'evento WWDC 2023 di Apple. Essendo uno dei portatili più chiaccherati dell'anno (giustamente visto il successo dei MacBook Air 13 pollici con chip M1/M2) le aspettative erano alle stelle. Noi di Techradar speravamo in un MacBook Air davvero rivoluzionario, leggero e sottile ma con un potenziale maggiore rispetto alla versione da 13 pollici.

Tuttavia, la nuova gamma MacBook Air è passata in sordina durante l'evento e per una ragione ben precisa, forse più di una. L'attenzione del pubblico si è rivolta all'Apple Vision Pro, il tanto preannunciato (e apparentemente costoso) visore VR di Apple.

Senza dubbio si tratta un dispositivo intrinsecamente più "rivoluzionario", quindi è comprensibile che l'attenzione dei media si sia spostata sul visore, piuttosto che sul solito MacBook da 15. Tuttavia, la nuova linea MacBook Air non ha generato alcun effetto wow nemmeno dopo il lancio e in questo articolo approfondiremo le cause del mancato successo.

Più grande, ma non più potente

Per comprendere la scarsa attenzione ricevuta dai MacBook Air 15" al WWDC 2023 è importante guardare a ciò che questo nuovo prodotto offre rispetto agli altri portatili della linea MacBook Air. Confrontando le specifiche del nuovo MacBook Air 15 pollici con quelle del MacBook Air 13 pollici (M2) le differenze sono minime, praticamente inesistenti.

Quasi tutto, dalla selezione delle porte allo chassis, fino ai componenti stessi, è identico alla versione da 13 pollici del 2022. Le uniche differenze riguardano la risoluzione del display, le dimensioni dello schermo e il passaggio alle porte Thunderbolt 4. A parte questo, lo chassis è esattamente lo stesso, il che dimostra il poco impegno di Apple in fase di progettazione. Una caduta di stile per una ditta come Apple che ha sempre fatto tendenza.

Apple avrebbe potuto perlomeno usare i chip M2 Pro per rendere il suo Air un degno rivale di Dell XPS 15 (2022). Al suo posto, i MacBook Air 15 pollici equipaggiano i processori M2 standard, chip di per sé validissimi, ma non abbastanza da farci propendere per il formato più grande a parità di prestazioni.

Apple Vision Pro non ha aiutato

Ignorando le specifiche e il design ridondanti del MacBook Air 15 pollici (2023), c'è un altro fattore che ha oscurato la presentazione dei nuovi portatili Apple. Parliamo del dispositivo più acclamato del WWDC 2023, ovvero l'Apple Vision Pro. E a ragione, visto che si basa su una tecnologia entusiasmante che sicuramente darà una scossa al settore della VR.

Il visore Apple ha conquistato l'attenzione dei media anche dopo il keynote, quando l'azienda ha rivelato il prezzo assolutamente ridicolo di 3.499 dollari. Anche la presentazione distopica (con tanto di dimostrazione) sembrava studiata a puntino per porre al centro dell'evento il visore generando scompiglio tra i giornalisti presenti in sala, strategia che ha dato i suoi frutti a discapito della linea Air.

Si poteva fare meglio

Se Apple avesse investito di più su questo prodotto, il MacBook Air 15 pollici (2023) avrebbe potuto fare colpo indipendentemente dal lancio di altri prodotti più interessanti.

Come detto in precedenza, Apple poteva implementare i processori M2 Pro al posto dei chip M2 standard, aggiornando altre specifiche chiave per aumentare le prestazioni, migliorando il display (magari sostituendolo con un OLED) e la selezione di porte. Soprattutto, avrebbe potuto investire di più sul design. È imbarazzante vedere macchine Windows che originariamente emulavano l'estetica classica del MacBook evolversi nel tempo fino a superarli per originalità e funzionalità del design.

Il MacBook Air da 15 pollici è destinato ad essere un flop? Non è detto. Il nuovo Air potrebbe diventare un portatile popolare tra coloro che cercano un MacBook da 15 e non hanno bisogno di prestazioni estreme (o non dispongono del budget necessario per comprare un MacBook Pro 16").

Tuttavia, per chi lo aspettava da tempo, il MacBook Air da 15 pollici sembra tanto un'ottima opportunità gettata alle ortiche da parte di Apple.