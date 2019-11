Xiaomi Mi Note 10: domani l'evento di lancio in Europa

Xiaomi ha confermato che il Mi Note 10 arriverà in Europa entro questa settimana: l'evento di lancio del nuovo smartphone si terrà infatti domani, mercoledì 6 novembre. Il nuovo modello dovrebbe essere distribuito in date differenti nei vari Paesi europei ma di sicuro si inizierà dalla Spagna dato che la presentazione di domani si terrà a Madrid.

In attesa del lancio, qualche informazione in più si può ricavare dalla presentazione ufficiale, avvenuta oggi, del Mi CC9 Pro, modello disponibile solo sul mercato cinese. Possiamo infatti ipotizzare che i due smartphone saranno praticamente identici se non per qualche lieve differenza a livello software.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Note 10 debutterà dunque in Europa in anticipo rispetto all'11 o al 14 novembre di cui si era parlato inizialmente, anche se queste date potrebbero essere valide per il lancio in altri Paesi europei. Dall'evento in Spagna arriveranno anche le informazioni sul lancio negli altri Paesi: in Italia, ad esempio, i canali social ufficiali di Xiaomi si limitano a far saper che Mi Note 10 sta arrivando, senza dare ulteriori dettagli.

Xiaomi Mi Note 10: le caratteristiche

La presentazione del Mi CC9 Pro ci permette dunque di conoscere alcune delle caratteristiche principali del Mi Note 10, a partire dal processore. È stato infatti confermato lo Snapdragon 730G accompagnato da 6 o 8 GB di RAM.

La caratteristica su cui Xiaomi punta tutto è sicuramente la fotocamera. L'azienda ha infatti annunciato che Mi Note 10 sarà il primo smartphone al mondo con una pentacamera da 108 Megapixel. Quella principale avrà un sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 MP e sarà affiancata da un'altra da 5 MP con teleobiettivo in grado di fornire uno zoom ottico 5X, uno digitale 50X e uno ibrido 10X. Sempre nello stesso set troviamo una terza fotocamera dedicata ai ritratti con sensore ottico da 12 MP e zoom 5X.

Completano il quadro, la quarta camera con sensore da 20 MP e lente ultra-grandangolare con angolo di campo di 117 gradi e infine la quinta dedicata agli scatti macro con sensore da 2 MP e una distanza di messa a fuoco sino 1,5 cm. La fotocamera anteriore avrà invece un sensore da 32 MP e sarà in grado di realizzare video a 1080p e 30 FPS.

Quanto all'autonomia, il Mi Note 10 avrà una batteria da 5.260 mAh e supporterà la ricarica veloce a 30 W eecondo Xiaomi basterà poco più di un'ora per caricare completamente lo smartphone. Il display sarà un AMOLED con risoluzione Full HD+ e avrà incluso anche un lettore di impronte digitale.

(Image credit: Xiaomi)