Xiaomi Mi 10 potrebbe arrivare insieme al Samsung Galaxy S20

Il primo trimestre di quest'anno sarà particolarmente interessante per il settore mobile. L'11 febbraio è attesa la presentazione del Galaxy S20 di Samsung e oggi, una nuova indiscrezione, suggerisce che Xiaomi Mi 10 verrà svelato nella stessa giornata.

Questa voce proviene dal portale Gizchina, che ha condiviso il rendering del nuovo top di gamma targato Xiaomi. Non sappiamo dove GizChina abbia scoperto lo scatto (il portale cita una pagina del social media Weibo), tuttavia nel link collegato non v'è traccia del rendering in questione. Detto questo non possiamo nemmeno escludere che si tratti di un falso.

Durante il Samsung's Unpacked event di San Francisco, dovrebbero essere svelati anche il Galaxy Fold 2 e dei nuovi auricolari wireless. La data indicata da GizChina è intrigante; per quale ragione Xiaomi dovrebbe scegliere una data simile sapendo che tutta l'attenzione mediatica sarà spostata sul colosso coreano? L'azienda cinese sta lanciando il guanto di sfida a Samsung?

Sia Xiaomi Mi 10 che Samsung Galaxy S20, dovrebbero montare il Soc Snapdragon 865, e certamente non sarà l'unico punto in comune tra i due top di gamma. Detto questo, non resta che scoprire quale verrà svelato prima.

Questione di design

Il rendering in esame mostra anche il design dei top di gamma Xiaomi, Mi 10 e Mi 10 Pro; entrambi i dispositivi montano un blocco posteriore verticale, alquanto diverso da quello di Mi Note 10, ma simile a quello del concept del Mi Mix Alpha.

Il comparto ospita quattro fotocamere e probabilmente ha uno spessore inferiore rispetto a quello dei precedenti modelli della casa. Per concludere, il display non è un infinity screen, per cui ha dei bordi. Non sappiamo se questi rendering siano affidabili, ma qualora lo fossero non mancherebbe molto alla presentazione dei due top di gamma Xiaomi. Restate sintonizzati per ulteriori novità.