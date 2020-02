PS5 con una potenza da paura? Una notizia insensata e infondata

Recentemente un leak avrebbe rivelato le specifiche dei nuovi dev-kit di PlayStation5.

Un utente anonimo di 4Chan ha dichiarato di lavorare come game tester in una compagnia terza a Sony ed ha postato le specifiche del secondo e più recente development kit per PS5.

Queste sarebbero le specifiche che avrebbe il nuovo dev-kit di PlayStation5 :

12.6Tflops RDNA 1.5

AMD ZEN 2 @ 3.6Ghz

18GB GDDR6 e 4GB DDR4

SSD@5.5GB/S 500GB

Core dedicati per RT e 3D Audio

Larghezza di banda: 576GB/S

E queste le specifiche di Xbox Series X :

11.8Tflops Rdna 1.5

AMD Zen 2@3.7Ghz

16GB GDDR6 e 4GB DDR4

SSD@3.8 GB/s 1TB

Core dedicato per RT

Larghezza di banda: 596GB/S

Non è possibile

(Image credit: Sony)

4Chan è rinomato per essere inaffidabile, ma anche se non lo fosse, le specifiche non hanno senso ed appaiono davvero gonfiate.

Tanto per iniziare, 18 GB GDDR6 indicano una scheda grafica veramente poderosa. PS5 sarà sicuramente molto potente, ma non crediamo abbia bisogno di esserlo così tanto. Tutte le console attualmente disponibili necessitano di molti meno GB, e non ci aspettiamo assolutamente un aumento così sensibile con l’arrivo delle console next-gen.

Oltre a ciò, la VRAM è molto superiore alle reali necessità di PS5. Se ci fosse una divisione tra memoria video e memoria di sistema, come il leak pare implicitamente dire, 4GB non sono assolutamente sufficienti a garantire delle prestazioni ottimali da tutti gli altri componenti.

AMD Zen 2, che sarebbe essenzialmente equivalente a Ryzen 7 3700X, richiederebbe davvero tanta energia. Se installato in una console la porterebbe a temperature davvero elevate, fattore che va in contrasto con la nuova politica Sony di realizzare console più ecosostenibili. In un PC da gaming queste temperature elevate vanno combattute con un sistema di raffreddamento a liquido, e quasi sicuramente questa non sarà una caratteristica di PS5.

L’unica dichiarazione che pare avere un senso riguarda l'SSD: Sony ha dichiarato di ridurre sensibilmente i tempi di caricamento della sua nuova console e un SSD così veloce sposa perfettamente questa scelta. Anche i core dedicati per ray-tracing e 3D audio hanno un senso, tanto che la stessa Sony ne ha confermato la presenza su PS5.

Il leak si allinea inoltre ad altri rumor per cui Xbox Series X sarebbe più performante di PS5, nonostante la console Sony sarebbe superiore per quel che riguarda la GPU.