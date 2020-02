Xbox Series X, Samsung vuole il supporto ai monitor ultrawide

Una delle cose più interessanti nei giochi per PC nel 2020 è quella di poter giocare su monitor ultrawide. Samsung ha recentemente riferito a PCGamesN che sta discutendo con Microsoft, pressandola con lo scopo di farle aggiungere il supporto ultrawide a Xbox Series X.

Le console odierne, ovviamente, non hanno questa compatibilità poiché sia Xbox One X che PS4 Pro sono limitate al formato 16:9, con una risoluzione massima di 4K. Anche se la risoluzione 4K è sufficiente, esiste un intero mondo di fantastici monitor che queste console non riescono a gestire.

I giocatori possono tecnicamente usare le console su un monitor ultrawide , ma poiché entrambe le console (Xbox One e PS4) emettono un segnale 16:9, ottenete delle barre nere su entrambi i lati del display, rovinando l’esperienza di gioco generale. Se Samsung sarà in grado di convincere Microsoft ad implementare il supporto ultrawide, potremmo vedere giochi per console con la possibilità di giocarli in una risoluzione più coinvolgente.

È improbabile che ciò accada, ma se succeddesse sarebbe un'ottima notizia per chi ha uno di questi monitor. In fondo, sappiamo ben poco di ciò che saranno in grado di fare le console di prossima generazione.

Avanti con la speculazione

Non importa quanto sarebbe fantastico se le risoluzioni ultrawide fossero supportate su Xbox Series X, il fatto è che siamo decisamente scettici. Le console sono notoriamente inflessibili quando si tratta di video, e in genere supportano solo una o due risoluzioni.

Se il supporto ultrawide dovesse essere implementato su Xbox Series X, gli sviluppatori dovrebbero inserire nelle opzioni grafiche dei loro giochi la possibilità di scegliere diverse risoluzioni. La capacità di modificare la risoluzione, finora, è stata quasi un'esclusiva per PC.

La speranza è l’ultima a morire, dopotutto. Abbiamo iniziato a vedere alcune di queste opzioni grafiche in un'ampia varietà di giochi e questa è una delle cose più interessanti di PS4 Pro e Xbox One X, anche se erano estremamente limitate.

Poiché Microsoft sembra avvicinarsi ad un "ecosistema" che coinvolge sia le console Xbox che i migliori giochi per PC , le risoluzioni ultrawide potrebbero iniziare a farsi strada anche nei giochi per Xbox. Se date un'occhiata a giochi come Gears 5 e Halo: Master Chief Collection su PC, il supporto ultrawide è già disponibile. Teoricamente non sarebbe molto difficile rendere disponibili le risoluzioni ultrawide su console, specialmente se lo stesso gioco le supporta altrove.

Non sapremo se questa compatibilità arriverà nella prossima generazione di console, né se i giochi ne trarranno vantaggio, ma siamo comunque entusiasti della possibilità. Siamo sicuri che Microsoft prenderà in considerazione l’argomento, quindi aspetteremo con impazienza la decisione dell’azienda.