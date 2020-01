I giochi PC più attesi da TechRadar nel 2020

Pensiamo che il 2019 sia stato un anno ricco di sorprese tra i giochi PC, con titoli indipendenti come Disco Elysium e Outer Wilds che hanno conquistato molti riconoscimenti e titoli AAA passati in sordina. Il 2020 sarà però un anno fantastico: nuovi franchise approderanno sul mercato (tra i quali interessanti titoli per VR), giocheremo a raffinati sequel e finalmente debutterà uno dei giochi di ruolo più attesi degli ultimi cinque anni.

Insomma il 2020 dovrebbe fare le scarpe al 2019, in termini di IP e per questo abbiamo raccolto qui i 10 giochi PC più attesi del 2020. Vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi per PC , già sul mercato.

(Image credit: CD Projekt Red)

1. Cyberpunk 2077

Annunciato prima del debutto di The Witcher 3, che ha avuto un enorme successo, Cyberpunk 2077 è atteso da molto tempo. L'ultima creazione dello studio polacco Projekt CD Red è ben diverso dalla serie Witcher, poiché ambientata in una tentacolare città del futuro caratterizzata da luci al neon. Il protagonista è V, un mercenario ciberneticamente potenziato dato per morto; V sarà guidato da nientemeno che un ologramma di Keanu Reeves per vendicarsi dei suoi aggressori.

Night City è un’enorme metropoli piena di mutanti, criminali e opportunità: sembra destinata a essere la città open world più popolata che sia mai stata creata, e che offrirà molta libertà nell'esplorazione della stessa.

(Image credit: Valve Corporation)

2. Half-life: Alyx

C'è un numero crescente di giochi che stanno finalmente sfruttando il potenziale della realtà virtuale, ma finora questo segmento non ha avuto un vero punto di riferimento. Il prequel di Half-life, ambientato poco prima degli eventi del secondo gioco, potrebbe non suscitare le stesse aspettative di un Half-Life 3, ma per la realtà virtuale potrebbe rivelarsi altrettanto fondamentale.

Half-life: Alyx non è nemmeno una demo tecnologica. Sarà uno sparatutto e vanterà una storia di 15 ore, ambientata dentro e intorno all'iconica City 17, la distopica città gestita dalla tirannica specie intergalattica conosciuta come Combine. Oh, e troverete i guanti di gravità, che sono probabilmente l'arma più interessante della serie, dai tempi della pistola gravitazionale di Half-Life 2.

(Image credit: FromSoftware)

3. Elden Ring

Non sappiamo ancora molto su Elden Ring, ma si tratta di un GDR action fantasy scritto da George R.R. Martin, sviluppato da From Software e guidato dalla mente di Dark Souls Hidetaka Miyazaki, il che è sufficiente per posizionarlo sul podio della nostra lista "Most Wanted" per il 2020.

Sarà il primo vero gioco open world di From Software, con una ambientazione dark e, basandoci su ciò che abbiamo visto nel trailer, una fusione raffinata di immagini fantasy, orientali e occidentali. La collaborazione dei più grandi creatori di titoli fantasy di questo secolo, probabilmente, manterrà la propensione di From Software a "tormentare" il giocatore con un livello di difficoltà terrificante.

(Image credit: Capcom)

4. Resident Evil 3 Remake

Poco dopo l'uscita del remake di Resident Evil 2, che ci ha conquistato con il suo mix di ritorno al passato nostalgico e un level design decisamente moderno, è stato annunciato RE 3: Remake. L'originale Resident Evil 3 era un titolo d’azione rispetto al suo predecessore, bisognava affrontare orde di zombie nelle pericolose strade di Raccoon City mentre la protagonista scappava dalla faticosa e persistente minaccia di Nemesis.

Il remake di Resident Evil 3, dovrebbe comportare un caos di zombi mescolato ad una suspense da B movie, una nuova e intrigante modalità multiplayer e un Nemesis "libero", che vi perseguiterà durante il gioco mentre tentate di impedire agli zombi di divorarvi. Potrebbe non essere interessante quanto il suo predecessore, ma dovrebbe proseguire lungo il percorso di rinnovamento che la serie ha intrapreso negli ultimi anni. Questo lo rende uno dei migliori giochi per PC del 2020.

(Image credit: Paradox Interactive)

5. Crusader Kings III

Come il suo predecessore, Crusader Kings III permette di interpretare un nobile di vario tipo, in un'accurata ricreazione del mondo medievale: un subdolo duca nell'Inghilterra meridionale, un predone vichingo che cerca di stabilire una tenuta o il capo di un califfato islamico.

È un intricato gioco di politica, colpi di scena e prese di potere, e sarà affascinante vederlo ampliato e migliorato con un motore moderno.

(Image credit: id Software)

6. DOOM Eternal

La versione di Doom del 2016 ha rinnovato al meglio la serie; è riuscito a rievocare il ritmo e la ferocia del primo titolo introducendo nuove e brillanti meccaniche: dalle brutali uccisioni per recuperare salute, ai trampolini con cui sterminare i demoni dall'alto.

Doom Eternal ripartirà da queste basi, aggiungendo nuovi gadget come i rampini con cui avvicinarsi rapidamente ai demoni, il Super Shotgun di Doom 2 e un rinnovato multiplayer. Il gameplay sarà ambientato su Marte, la luna di Phobos, e all'Inferno, ovviamente.

(Image credit: Larian Studios)

7. Baldur’s Gate 3

I giocatori più giovani possono associare il genere dei giochi di ruolo a Skyrim e The Witcher, ma è stato Baldur's Gate a portare al successo questo genere con un gameplay ricco e profondo; come se non bastasse, la trama e la narrazione di questa serie è davvero coinvolgente.

Baldur’s Gate 3 è stato sviluppato da Larian Studios, il gruppo dietro la serie Divinity: Original Sin. Lo studio attingerà alle sue inclinazioni per le ambientazioni dark viste in Baldur's Gate, per combinarle col sistema di combattimento e cooperazione di Divinity, per migliorare ulteriormente questa leggendaria saga.

(Image credit: Paradox Interactive)

8. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è il sequel di uno dei giochi di ruolo tecnicamente più imperfetti ma brillanti mai pubblicati su PC. La storia si svolge in una moderna Seattle, sebbene popolata da vampiri, lupi mannari e altre creature notturne e Bloodlines 2 vi porterà a vestire i panni di un umano recentemente trasformato in un vampiro.

Il tipo di vampiro che sceglierete di interpretare influenzerà drasticamente la vostra esperienza di gioco mentre vagate per le strade di Seattle in cerca di sangue e risposte. Sarete un orribile Nosferatu che viene attaccato a vista per le strade, un Ventrue volante o un Toreador soave e seducente? Il gioco dovrebbe distinguersi per le profonde scelte morali, il sistema di combattimento e una città deliziosamente buia su cui banchettare.

(Image credit: Techland)

9. Dying Light 2

L'originale Dying Light rimane un punto di riferimento per il genere zombie-apocalypse. Il parkour ha donato grande fluidità al gameplay, permettendo di muoversi tra i tetti e la modalità cooperativa online risulta divertente con gli amici. Dying Light era ambientato in un open world intenso e violento, sempre minaccioso, ma la trama ha lasciato un po' a desiderare, motivo per cui Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Baldur’s Gate) è stato ingaggiato per scrivere il sequel.

Il mondo di gioco si adatterà alle decisioni che prenderete e, naturalmente, gli zombi continueranno ad essere la minaccia famelica e veloce vista nell'originale. Poiché il primo gioco è stato uno dei successi a sorpresa del decennio precedente, le aspettative per questo sequel sono alte.

(Image credit: TaleWorlds)

10. Mount & Blade II: Bannerlord

La serie Mount & Blade è unica e va giocata su PC. È un complesso mix di GDR action, strategia, sandbox e open world; dovrete costruire un regno feudale, difenderlo ed espanderlo, pianificare guerre su larga scala e persino prender parte alle battaglie in prima persona.

Questa IP è davvero profonda, quindi non sorprende che lo sviluppatore, TaleWorlds, abbia impiegato circa otto anni per progettare il sequel. Bannerlord presenterà sistemi politici e di dialogo più dettagliati, una miriade di fazioni e la possibilità di avere figli, che vi permetteranno di proseguire se il vostro personaggio dovesse morire.