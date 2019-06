Baldur's Gate 3 sta arrivando su Stadia e PC dopo una pausa di 18 anni della serie

È ufficiale, Baldur's Gate 3 sarà sviluppato da Larian Studios, i creatori di Divinity: Original Sin e Divinity: Original Sin 2, e arriverà anche su Google Stadia .

Il gioco è stato annunciato durante la prima presentazione di Stadia Connect di Google che ha annunciato i dettagli del servizio di gioco in streaming. Baldur's Gate 3 sarà tra i primi 31 titoli disponibili per la piattaforma.

Il nuovo gioco arriva 19 anni da Baldur's Gate 2, l'ultimo capitolo della saga, o 18 se si conta l'espansione uscita l'anno successivo. I fan aspettavano con impazienza il ritorno di questo classico, e quando la scorsa settimana è uscito un indizio riguardante un possibile seguito, sono letteralmente impazziti.

Nonostante l'annuncio ufficiale, non sappiamo ancora molto a proposito del gioco né della sua data di rilascio. Tutto quello che abbiamo è il trailer mostrato da Larian durante la presentazione di Stadia - e vi avvisiamo che quella qui sotto è la versione non censurata:

https://t.co/favVlUxCcfAn ancient evil has returned to Baldur's Gate, intent on devouring it from the inside out. The fate of Faerûn lies in your hands. Alone, you may resist. But together, you can overcome. #baldursgate3June 6, 2019

Che...cos'era quello?

Nel trailer un guerriero zoppica per una strada piena di corpi. Debilitato, sputa un dente e inizia a urlare mentre il suo corpo si strappa e si contorce in qualcosa di davvero raccapricciante... e tentacoloso. Alla fine si trasforma in una creatura tipica di Dungeons and Dragons: un mind flayer.

Questi mostri lovecraftiani sembrano umanoidi usciti dall'acqua con un calamaro al posto della testa, nei giochi di ruolo sono spesso esseri malvagi che utilizzano la magia per i loro terribili scopi. Il trailer termina con il mind flayer appena trasformato che guarda verso la telecamera mentre i lampi ne fanno apparire altri tra le nubi.

Durante un'intervista su PCGamer il CEO di Larian, Swen Vincke, ha raccontato che in Baldur's Gate 3 i mind flayer usavano le loro navi chiamate nautiloids per volare nei cieli del loro impero caduto in rovina ormai molto tempo fa, ora però stanno assalendo il mondo.

"Questo sarà un grande problema", afferma Vincke. "Vogliono ristabilire il loro impero, e possiamo vederli mentre stanno invadendo una città con un nautiloid, potete quindi immaginare cosa potrebbe accadere, rimarrete sorpresi!"

Vincke ha parlato anche dello sforzo compiuto da Larian per convincere Wizards of the Coast per poter sviluppare Baldur's Gate 3, ma i detentori dei diritti temevano che lo studio fosse troppo "giovane", almeno finché non avevano quasi finito Divinity: Original Sin 2. Quel titolo è stato un successo sia commerciale che per la critica e incarna il fascino dei vecchi Baldur's - ed è questo il motivo per il quale i fan si sono emozionati alle notizia che Larian sarebbe stato coinvolto nel sequel ufficiale.

Quando uscirà?

Sfortunatamente Larian non ha rivelato nessuna data per Baldur's Gate 3. Non è chiaro se il gioco uscirà quando verrà lanciato Google Stadia questo "autunno" (terzo-trimestre) 2019. Sarebbe piuttosto interessante, ma se non siete ancora pronti per il servizio di streaming di Google, arriverà anche su PC.