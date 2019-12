Resident Evil 3 Remake: arriva l’annuncio ufficiale di Capcom

Per la gioia dei fan della serie, è arrivata la conferma di Capcom per il remake di Resident Evil 3. In seguito a delle indiscrezioni circolate di recente, l’azienda giapponese ha comunicato la data di rilascio, prevista per il 3 Aprile 2020. Il primo trailer sembra in linea con quanto visto nel recente remake del secondo capitolo della serie, riproponendo una rappresentazione altrettanto cupa di Raccoon City abbinata a dei personaggi caratterizzati da modelli estremamente realistici.

La novità principale è costituita dall’introduzione della modalità multigiocatore. Project Resistance, annunciato pochi mesi fa, è un gioco che consente di giocare insieme ad un massimo di 5 giocatori inclusa nel pacchetto di Resident Evil 3. Si tratta di una novità interessante, nonostante lo scarso successo riscosso da Capcom con l’introduzione delle modalità multigiocatore presenti nei capitoli precedenti della serie.

Dopo il grande successo del remake di Resident Evil 2 ci aspettavamo di vedere una versione moderna del terzo capitolo, ma non in tempi così brevi. É una bella sorpresa che, oltre a far contenti i fan di Resident Evil, consentirà a Capcom di continuare la striscia di successi che si estende dal rilascio di Resident Evil 7, nell’ormai lontano 2017.

Resident Evil 3 RE dovrebbe essere già disponibile in prevendita per PS4, Xbox One e PC.