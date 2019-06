Cyberpunk 2077 supporterà il Ray Tracing grazie alla collaborazione con Nvidia

Cyberpunk 2077 supporterà il ray tracing sulle schede grafiche GeForce RTX, e CD Projekt Red che annuncia una partnership con Nvidia all'E3 2019 per migliorare la grafica del tanto atteso gioco.

Quindi chi ha acquistato una scheda GeForce RTX sarà in grado di godersi le luci realistiche e tutte le caratteristiche del ray tracing. Forse sarà possibile anche sulle altre GPU , almeno in teoria, anche se i core RT dedicati saranno senza dubbio necessari per assicurarsi che il gioco funzioni senza intoppi.

Nvidia ci ha anche fornito un paio di screenshot per mostrare cosa possiamo aspettarci dal ray tracing (con risoluzione 4K) in Cyberpunk 2077, che potete vedere in questa pagina.

Abbiamo recentemente commentato che ciò che abbiamo visto di recente all' E3 per quanto riguarda la grafica di Cyberpunk non ci impressionati allo stesso modo di un anno fa, ma queste immagini con ray tracing non sembrano affatto male (in particolare l'illuminazione e i riflessi nell'immagine in alto).

Immagine: CD Projekt Red / Nvidia

Ci sarà anche il DLSS?

Non è ancora chiaro se Cyberpunk 2077 avrà il supporto DLSS, ma sono molti i giocatori che ci sperano al fine di aiutare il titolo a girare senza problemi su GPU RTX con il ray tracing attivato.

Il DLSS può garantire un notevole incremento del frame rate , che potrebbe essere cruciale per compensare qualsiasi limite massimo imposto dall'accensione del ray tracing. In effetti potrebbe essere molto importante visto che questo gioco si preannuncia un titolo molto pesante in termini grafici, anche prima che il ray tracing venga aggiunto all'equazione.

Non ci rimane che attendere, ma avrebbe senso per Nvidia fare uno sforzo di includere anche il DLSS, visto che si tratta di un gioco importante. Il supporto DLSS da solo potrebbe convincere i gamer a prendersi una scheda grafica RTX.

Cyberpunk 2077 sto facendo salire l'hype, alimentata anche da Keanu Reeves che è apparso non solo nel gioco, ma anche di persona all'E3 .