Cyber Monday, è questo il momento migliore per comprare una PS4?

Nonostante la PS4 sia in commercio da ben sei anni Sony continua a venderne milioni, in particolar modo durante il Black Friday e il Cyber Monday, anche se le vendite sembrano in leggero calo.

Non è una sorpresa che la console di punta di casa Sony sia rimasta così popolare; con una fantastica selezione di giochi e l’introduzione della risoluzione 4K la PS4 Pro rimane senza dubbio un buon investimento.

Ora vi starete chiedendo: vale la pena di acquistare una PS4 dato che il tanto atteso arrivo della PlayStation 5 è ormai prossimo? E se avete resistito così a lungo, potrebbe valere la pena di aspettare il suo arrivo nei negozi?

Nonostante ciò in molti passeranno il Black Friday 2019 a setacciare il web in cerca delle migliori offerte per PS4, sperando di trovare un prezzaccio su una console tuttora validissima nonostante l’età.

Se sei sicuro di voler comprare una PS4 o aggiornare la tua attuale console alla versione PS4 Pro, il Black Friday e il Cyber Monday potrebbero essere le date migliori in cui farlo viste le offerte incredibili degli scorsi anni. Ma qual è il momento migliore in assoluto per cliccare il tasto “compra”?

PlayStation 5, tutto quello che c'è da sapere

Di norma il Black Friday è il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento negli USA, quando i negozi inaugurano la stagione dei saldi; la data cambia ogni anno, ma il Black Friday 2019 è fissato per il 29 Novembre.

L’evento è basato su sconti consistenti applicati dai rivenditori, tanto che alcuni clienti fissati con le offerte aspettano il Black Friday per acquistare qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici agli utensili da cucina, per pagarli ad un prezzo ridotto.

Nonostante il nome “Black Friday”, i rivenditori inizianoad applicare gli sconti fin dalle prime settimane di Novembre, quindi potete aspettarvi di vedere le prime offerte già nei giorni a venire.

Il Cyber Monday, d’altro canto, cade in corrispondenza del primo lunedì dopo il giorno del ringraziamento americano e quest’anno è fissato per il 2 Dicembre. Mentre il Black Friday interessa sia i negozi fisici che quelli online, il Cyber Monday è riservato al web e riguarda sconti su tutti i prodotti presenti sui siti piuttosto che su una selezione di articoli.

Dato che la maggior parte delle vendite avviene sui negozi online, la linea che separa il Black Friday e il Cyber Monday si è assottigliata e il Cyber Monday è diventato una continuazione del Black Friday oltre che un’occasione per riproporre i prodotti rimasti invenduti.

Qual è la differenza tra Black Friday e Cyber Monday?

Vale la pena aspettare il Cyber Monday per comprare una PS4?

Se sei sicuro di voler comprare una PS4 o una PS4 Pro e trovi una buona offerta durante il Black Friday, il nostro consiglio è di non aspettare il Cyber Monday dato che i bundle (console + gioco) sono piuttosto popolari e c’è il rischio che vengano venduti rapidamente.

Ciò non significa che il Cyber Monday sia inutile; nel 2016, abbiamo visto la miglior offerta per PS4 proprio in corrispondenza del Cyber Monday, durante il quale era possibile acquistare la console con Uncharted 4, FIFA 17, Fallout 4 e Doom a soli 250 Euro.

Anche lo scorso anno c’erano degli sconti interessanti sui pacchetti PS4 con Best Buy, ad esempio, che regalava una copia di Red Dead Redemption con l’acquisto della versione Pro.

Sia gli accessori che i codici PlayStation Now sono stati venduti a prezzi ridotti durante Black Friday e Cyber Monday e molti dei migliori titoli usciti lo scorso anno saranno disponibili a prezzi fortemente scontati quest’anno.

É meglio aspettare il 2020 per comprare la PS4?

Considerando la probabile data d’uscita della PS5 è probabile che durante il Cyber Monday e il Black Friday 2019 si vedranno gli sconti più consistenti su PS4; dopo tutto i venditori cercheranno di fare spazio in magazzino togliendo dagli scaffali le vecchie console da sostituire con la nuova versione.

Tuttavia, se riuscite ad aspettare così a lungo, potreste acquistare direttamente la PS5; sappiamo che sarà retrocompatibile, quindi sarete in grado di utilizzare i titoli PS4, e disporrà di un processore AMD Ryzen 8 core di terza generazione.

Riuscirete ad aspettare fino alla fine del 2019 per giocare a God Of War in 8K con audio 3D grazie alla nuova PS5? Sta a voi deciderlo!