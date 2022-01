Una PS4 a quasi mille euro! La risposta di Sony forse non è quella giusta

Comprare una PS5 è una cosa molto difficile, perché l'ultima console Sony è difficile da trovare. Il problema è che Sony non riesce a produrne abbastanza, a causa anche della crisi dei semiconduttori. Il colosso giapponese pensa di compensare producendo più PS4 ma, almeno per il momento, anche la console di vecchia generazione è praticamente introvabile.

Non la si trova su Amazon, su Unieuro, su Mediaworld o presso altri rivenditori. E in altri paesi (abbiamo verificato UK e USA) la situazione è la stessa. Quindi, se anche Sony dovesse aumentare la produzione, non è detto che sarebbe di aiuto.

Certo, una PS4 è ancora una buona console, con tanti giochi fantastici in catalogo. E i giochi nuovi per ora sono ancora compatibili.

Ma se costa quanto una PS5, non ce la consiglieremmo a nessuno. A maggior ragione se, come abbiamo visto, c'è qualche sciacallo che la propone a prezzi ancora più alti.

Sul serio, abbiamo visto una PS4 a quasi mille euro.

E anche senza considerare venditori poco onesti, il prezzo ufficiale di PS4 è probabilmente troppo alto per parlare di acquisto sensato.

Dopotutto, resta una console di "vecchia generazione" e soprattutto presto i nuovi giochi non saranno più compatibili - a meno di giochi in streaming a la Gamepass, ma quello è un capitolo ancora relativamente fumoso.

D'altra parte comprare una Xbox Series X o comprare una Nintendo Switch OLED non è certo più semplice rispetto a PS5, e come sappiamo la crisi riguarda moltissimi settori, non solo quello del gaming o dell'hardware.

Forse dobbiamo accettare l'idea che i prezzi continueranno ad alzarsi, anche per prodotti vecchi come PS4. Un problema che, chiaramente, riguarda più da vicino che una console ancora non ce l'ha o ne ha una molto vecchia (PS3 o Xbox 360, ad esempio).

Questa crisi durerà almeno fino al 2023, quindi chi può forse farebbe meglio a rinviare eventuali spese. Per tutti gli altri, purtroppo non resta che fare buon viso a cattivo gioco, e cercare con pazienza le migliori offerte.