Black Friday Playstation 4

Il Black Friday 2021 è ormai imminente e siamo certi che Playstation 4 abbia ancora un bel bacino d'utenza. D'altronde, la PS5 è ancora alquanto difficile da reperire e in ogni caso la vecchia console di casa Sony, soprattutto in versione Pro ha ancora qualcosa da dire, almeno finché non sarà possibile procurarsi una Playstation 5.

E non è un caso che ancora oggi i giochi per PS4 siano ricercati, per questo motivo abbiamo deciso di aiutarvi segnalandovi le migliori offerte del Black Friday per il mondo Playstation 4.

In attesa dell'arrivo dei saldi del Black Friday, diamo un'occhiata ai vari store, perché siamo certi che troverete delle buone offerte per arricchire la vostra collezione Playstation 4. Dubitiamo sia possibile trovare ancora qualche buona promozione per la console in sé, ma nel caso ve lo segnaleremo qui.

Continuate a seguirci, poiché aggiorneremo questa pagina una volta iniziato ufficialmente il periodo del Black Friday 2021.

Aspettando il Black Friday: le migliori offerte Playstation 4

Alcuni store, come tutti gli anni, decidono di proporre dei saldi anticipati, ecco cosa troverete in attesa del Black Friday 2021.

Unieuro ha avviato la promozione "Mana' Mana' Black Friday" con alcuni saldi interessanti. Per quanto riguarda PS4, ci sono alcuni giochi a prezzi interessanti.

MediaWorld ha già dato inizio ai suoi saldi del Black Friday. Tra le tante categorie, troverete anche alcune offerte Playstation 4.

Amazon propone sempre offerte interessanti nel periodo del Black Friday. Al momento, ci sono alcune promozioni a tempo, un po' per scaldare i motori prima dell'evento clou di novembre.

Euronics ha deciso di anticipare il Black Friday, con l'iniziativa Everyday Black Friday. Ogni giorno nuove promozioni a tempo su vari prodotti del catalogo Euronics.

Anche ePrice offre alcuni prodotti PS4 in sconto. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori ribassi durante il Black Friday.

Black Friday 2021 - Le migliori offerte per le console Playstation 4

PS4 Slim 500GB da GameStop €299,98 PS4 Slim 500GB da GameStop €299,98 GameStop ha ancora delle console PS4 Slim da 500 GB a €299 nuove o usate a €259.

Bundle PSVR + Camera + VR Worlds su Unieuro €299,90 Bundle PSVR + Camera + VR Worlds su Unieuro €299,90 Unieuro non ha più console Playstation 4, ma se siete alla ricerca del visore VR, questa potrebbe essere la vostra occasione. Tenete solo presente che il visore incluso è Mk4 e non Mk5.



Playstation 4 da Euronics a €299 esaurito Playstation 4 da Euronics a €299 Da Euronics, trovate la Playstation 4 in versione F Chassis colore nero a €299, in pronta consegna. Al momento non è disponibile, ma potete provare cliccando su "Prenota e ritira".

Black Friday 2021 - Le migliori offerte per i giochi Playstation 4

Assassin's Creed Valhalla PS4 Assassin's Creed Valhalla PS4 Uno dei capitoli più amati della serie Assassin's Creed, che vi trasporterà nel cruento e avventuroso periodo dei Vichinghi.

Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 €39,99 Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 €39,99 Immergetevi nella Guerra Fredda con questo nuovo titolo della famosa serie di Call of Duty.

Star Wars Jedi: Fallen Order PS4 €19,98 Star Wars Jedi: Fallen Order PS4 €19,98 Un titolo di Star Wars molto apprezzato dai fan, con una storia originale e una grafica davvero molto curata. Il gioco riprende alcune meccaniche dei Soulslike, in maniera leggera. Vi aspetta una sfida impegnativa ma non frustrante, mentre esplorerete una galassia lontana lontana...

Red Dead Redemption 2 PS4 €31,99 Red Dead Redemption 2 PS4 €31,99 Uno dei massimi capolavori di Rockstar Games. Red Dead Redemption 2 ci porta nel vecchio West, alla fine dell'epoca selvaggia e all'inizio di quella moderna. Una storia cinematografica ed emozionante che gli appassionati del genere western non dovrebbero farsi sfuggire.

Need for Speed Heat PS4 €19,99 Need for Speed Heat PS4 €19,99 Un gioco di corse mozzafiato. Provate il brivido della velocità in questo racing game ad alto tasso adrenalinico.

Mass Effect Legendary Edition PS4 €39,99 Mass Effect Legendary Edition PS4 €39,99 La leggendaria trilogia di Mass Effect ritorna in una nuova edizione per le console più moderne. A questo prezzo è davvero impredibile.

Cyberpunk 2077 D1 Edition PS4 €25,99 Cyberpunk 2077 D1 Edition PS4 €25,99 Al netto delle controversie, Cyberpunk 2077 è un titolo da provare, soprattutto dopo le numerose patch arrivate. La D1 Edition contiene diversi bonus aggiuntivi, come cartoline e una mappa di Night City.

Doom Eternal PS4 €29 €19 Esaurito Doom Eternal PS4 €29 €19 Questo titolo non ha bisogno di presentazioni. Se non lo avete ancora in collezione, questo è il momento! Uno dei migliori FPS mai concepiti. Al momento, il prodotto è esaurito e la pagina rimossa.