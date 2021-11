Black Friday Xbox Series X, Series S e Xbox One

Il Black Friday 2021 si avvicina sempre di più e le console Microsoft Xbox Series X, Series S e Xbox One sono l'oggetto del desiderio di molti utenti, di chi spera di trovare una nuova console a prezzo ridotto, oppure risparmiare sui migliori giochi per Xbox Series X o magari sugli accessori, anche per la generazione precedente, rappresentata appunto da Xbox One.

Considerata la situazione attuale, con la pandemia di Covid-19 che ha inasprito la crisi dei componenti a livello globale, non scommetteremmo troppo su un possibile ribasso sulla Xbox Series X. D'altronde a oggi risulta molto difficile da reperire, a meno che non tentiate la strada di Xbox All Access, che vi permette di avere la console in 24 rate, con 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi.

Siamo un po' più ottimisti per quanto riguarda Xbox Series S, la cui disponibilità è tutto sommato accettabile che potrebbe vedere qualche buona promozione, magari un bundle con un gioco o qualche accessorio.

In attesa dell'arrivo dei saldi del Black Friday, diamo un'occhiata alla situazione attuale sugli store principali che potete visitare per le migliori offerte Xbox Series X, Series S e Xbox One.

Continuate a seguirci, poiché aggiorneremo questa pagina una volta iniziato ufficialmente il periodo del Black Friday 2021.

Aspettando il Black Friday: le migliori offerte Xbox Series X, Series S e Xbox One

Alcuni store, come tutti gli anni, decidono di proporre dei saldi anticipati, ecco cosa troverete in attesa del Black Friday 2021.

Al momento, Unieuro ha avviato la promozione "Mana' Mana' Black Friday" con alcuni saldi interessanti. Per quanto riguarda il mondo Xbox, ci sono alcuni giochi a prezzi interessanti.

MediaWorld ha già dato inizio ai suoi saldi del Black Friday. Tra le tante categorie, troverete anche alcune offerte per il mondo Xbox.

Amazon propone sempre offerte interessanti nel periodo del Black Friday. Al momento, ci sono alcune promozioni a tempo, un po' per scaldare i motori prima dell'evento clou di novembre.

Euronics ha deciso di anticipare il Black Friday, con l'iniziativa Everyday Black Friday. Ogni giorno nuove promozioni a tempo su vari prodotti del catalogo Euronics.

Anche ePrice offre alcuni prodotti Xbox in sconto. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori ribassi durante il Black Friday.

Black Friday 2021 - Le migliori offerte per le console Xbox Series X e Series S

Xbox Series X sul Microsoft Store Xbox Series X sul Microsoft Store Sebbene al momento non siano previste delle promozioni particolari, non è detto che Microsoft non decida di avviare delle iniziative in occasione del Black Friday. Troverete una pagina dedicata per Xbox Series X e una per Series S . Se non volete attendere il Black Friday, potreste dare un'occhiata alla formula Xbox All Access, vedi qui sotto.

Migliore opzione per avere una Xbox Series X Xbox All Access su GameStop Xbox All Access su GameStop

Se volete procurarvi velocemente una Xbox Series X in un momento di scarsissima disponibilità come questo, la vostra opzione migliore è probabilmente optare per il piano Xbox All Access. In sostanza, pagando 32€ al mese per 24 mesi, senza costi iniziali e con TAEG 0%, riceverete a casa vostra una Xbox Series X e 24 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Al momento, è possibile aderire all'iniziativa esclusivamente tramite GameStop.

Xbox Series X Halo Infinite Edition esaurito Xbox Series X Halo Infinite Edition Disponibile dalle 19:00 di martedì 16 novembre 2021, in tiratura limitata. La console è dedicata al nuovo capitolo della saga Halo con case e pad decorati in modo esclusivo.

Microsoft Xbox Series X da Unieuro Notifica disponibilità Microsoft Xbox Series X da Unieuro Al momento, la console non è disponibile su Unieuro, ma aggiorneremo la pagina se dovesse tornare in stock e andare in promozione per il Black Friday 2021. Potete anche attivare la notifica di disponibilità direttamente dalla pagina di Unieuro.

Xbox Series X su Amazon Xbox Series X su Amazon Attualmente sul più grande store online del mondo, Xbox Series X risulta non disponibile, con tanto di dicitura "Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile". Impossibile prenotarla su Amazon dunque, o avere un'idea precisa di quando la console tornerà disponibile.

Xbox Series X da Euronics Xbox Series X da Euronics Al momento, la Series X non è disponibile, ma potrete attivare la notifica per l'eventuale restock. Potete anche tentare la fortuna con il pulsante "Prenota e ritira", se vi va bene potreste ritirare una console vicino casa in un momento successivo.

Microsoft Xbox Series S su Amazon Disponibile in sconto Microsoft Xbox Series S su Amazon €299 €279,90 Anche Amazon propone Xbox Series S con il 7% di sconto, e disponibilità immediata. Potrete anche pagare a rate tramite Cofidis.

Microsoft Xbox Series S su Unieuro Disponibile e in sconto Microsoft Xbox Series S su Unieuro €299 €279,90 La Xbox Series S è attualmente disponibile su Unieuro e con un piccolo sconto del 7%. Non un'offerta eclatante ma considerata la situazione attuale, potrebbe essere una buona occasione. In alternativa, tornate a visitarci quando arriverà il Black Friday 2021.



Xbox Series S da Euronics a €279,90 Xbox Series S da Euronics a €279,90 La Xbox Series S è disponibile attualmente sul sito Euronics in pronta consegna. Anche Euronics si è adeguata al solito sconto del 7%, ma aggiorneremo la pagina in caso di nuove offerte. Continuate a seguirci per tutte le eventuali promozioni Euronics.

Xbox Series S da MediaWorld a €279,90 Xbox Series S da MediaWorld a €279,90 La versione Series S è disponibile su MediaWorld, con un piccolo sconto sul prezzo di listino (solito 7%). Aggiorneremo questa pagina qualora la situazione dovesse cambiare. Purtroppo la Series X non è disponibile, tanto che al momento non è attiva nemmeno la pagina dedicata.

Black Friday 2021 - Le migliori offerte per i giochi Xbox Series X, Series S e Xbox One

NBA 2K22 per Xbox One a €10,99 84% di sconto NBA 2K22 per Xbox One a €10,99 NBA 2K22 vi consente di giocare negli ambienti NBA e WNBA, contro squadre e giocatori reali. Potrete giocare le partite come semplici giocatori oppure affrontare la sfida della gestione di un team dal punto di vista manageriale. Al momento il gioco è a un prezzo bassissimo, grazie allo sconto dell'84%!

Resident Evil Village Xbox Series X tenetelo d'occhio Resident Evil Village Xbox Series X Un titolo spaventoso e acclamato. Riuscirete a sopravvivere a Lady Dimistrescu e alla sua mortale famiglia? Godetevi uno dei migliori (e più terrificanti) giochi Xbox Series X usciti fino a ora. Al momento non è in sconto, ma tornate a controllare, dato che la situazione potrebbe cambiare.

Star Wars Squadrons Xbox One - Series X €19,99 Star Wars Squadrons Xbox One - Series X €19,99 Provate l'ebbrezza di pilotare un caccia stellare ribelle o dell'Impero Galattico in questa incredibile simulazione spaziale dedicata all'universo di Star Wars. Giocate la campagna narrativa oppure sfidate amici e altri giocatori di tutto il mondo.

Call of Duty: Black Ops Cold War Xbox Series X | One €39,99 Call of Duty: Black Ops Cold War Xbox Series X | One €39,99 Immergetevi nella Guerra Fredda con questo nuovo titolo della famosa serie di Call of Duty, giocabile sia su Series X che Xbox One.

Star Wars Jedi: Fallen Order Xbox One €19,99 Star Wars Jedi: Fallen Order Xbox One €19,99 Un titolo di Star Wars molto apprezzato dai fan, con una storia originale e una grafica davvero molto curata. Il gioco riprende alcune meccaniche dei Soulslike, in maniera leggera. Vi aspetta una sfida impegnativa ma non frustrante, mentre esplorerete una galassia lontana lontana...

Red Dead Redemption 2 Xbox One €31,99 Red Dead Redemption 2 Xbox One €31,99 Uno dei massimi capolavori di Rockstar Games. Red Dead Redemption 2 ci porta nel vecchio West, alla fine dell'epoca selvaggia e all'inizio di quella moderna. Una storia cinematografica ed emozionante che gli appassionati del genere western non dovrebbero farsi sfuggire. Una volta aggiunto al carrello, otterrete uno sconto extra del 5%.

Need for Speed Heat Xbox One €19,98 Need for Speed Heat Xbox One €19,98 Un gioco di corse mozzafiato. Provate il brivido della velocità in questo racing game ad alto tasso adrenalinico.

Immortals Fenyx Rising Xbox Series X €24,99 Immortals Fenyx Rising Xbox Series X €24,99 Uno dei titoli più apprezzati di questa generazione, ambientato in un mondo mitologico tutto da esplorare. Se avete amato Zelda Breath of the Wild su Nintendo Switch, non potete lasciarvi sfuggire questo titolo!

DOOM Eternal Deluxe Edition Xbox One €59,99 DOOM Eternal Deluxe Edition Xbox One €59,99 Sua maestà il re degli sparatutto in prima persona ritorna in una edizione Deluxe con diversi contenuti, fra cui il Pass Anno 1 con due add-on per la campagna, più varie skin ed effetti sonori extra per le armi.

Cyberpunk 2077 D1 Edition XBox One €25,99 prezzo top Cyberpunk 2077 D1 Edition XBox One €25,99 Al netto delle controversie, Cyberpunk 2077 è un titolo da provare, soprattutto dopo le numerose patch arrivate. In attesa dell'aggiornamento next gen gratuito, potrete portarvi a casa la D1 Edition, contenente diversi bonus aggiuntivi, come cartoline e una mappa di Night City.

FIFA 21 NXT LVL Xbox Series X €51,99 FIFA 21 NXT LVL Xbox Series X €51,99 L'edizione NXT LVL di Fifa 21 offre 3 pacchetti oro rari e 1 mega-pacchetto, oggetti ambasciatore, Kylian Mbappé in prestito, e altro ancora.

The Witcher III: Wild Hunt Game Of The Year Xbox One €22,99 The Witcher III: Wild Hunt Game Of The Year Xbox One €22,99 L'edizione completa di Witcher 3, con le due espansioni Heart of Stone e Blood & Wine. In attesa della patch next-gen, potrete rivivere le gesta di Geralt di Rivia in uno dei migliori gdr fantasy di sempre. In attesa della seconda stagione della serie su Netflix!

Project Cars 3 Xbox Series X e Xbox One €49 €19,99 esaurito Project Cars 3 Xbox Series X e Xbox One €49 €19,99 Un racing game a cavallo tra arcade e simulazione. Tecnicamente notevole, potrete giocarlo sia su Xbox One che su Xbox Series X.

No Man's Sky Xbox One €33,99 No Man's Sky Xbox One €33,99 No Man's Sky, dopo un debutto non esattamente tranquillo, si è dimostrato un titolo sempre più valido, con tonnellate di contenuti aggiunti gratuitamente tramite update costanti. Il gioco va raramente in sconto e questa potrebbe essere la vostra occasione per esplorare lo spazio!