Black Friday TV e Soundbar

Il Black Friday 2021 si avvicina sempre di più, e molti di voi stanno già preparando le dita (e il portafoglio) per approfittare il prima possibile delle migliori occasioni.

Se siete alla ricerca di un nuovo TV o una soundbar, magari per aggiornare il vostro sistema home theater, qui troverete le migliori offerte del Black Friday 2021.

Considerate le conseguenze della pandemia di COVID-19, fra cui disagi nel sistema di approvvigionamento e traporto e la carenza di materie prime e componenti, non sappiamo se troveremo delle offerte particolarmente allettanti per i TV, probabilmente non vedremo i prezzi del Black Friday del 2019. Però non si sa mai, continuate a seguire TechRadar per non perdervi le migliori occasioni per il vostro prossimo TV o la vostra prossima soundbar!

Aspettando il Black Friday 2021 - Le migliori offerte TV e Soundbar

Alcuni store, come tutti gli anni, decidono di proporre dei saldi anticipati, ecco cosa troverete in attesa del Black Friday 2021.

Al momento, Unieuro ha avviato la promozione "Mana' Mana' Black Friday" con alcune offerte interessanti.

MediaWorld ha già dato inizio ai suoi saldi del Black Friday. Tra le tante categorie, troverete anche alcune offerte per TV e Soundbar.

Amazon propone sempre offerte interessanti nel periodo del Black Friday. Al momento, ci sono alcune promozioni a tempo, un po' per scaldare i motori prima dell'evento clou di novembre.

Euronics ha deciso di anticipare il Black Friday, con l'iniziativa Everyday Black Friday. Ogni giorno nuove promozioni a tempo su vari prodotti del catalogo Euronics.

Anche ePrice offre alcuni prodotti in sconto. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori ribassi durante il Black Friday.

Black Friday 2021 - Le migliori offerte TV

TV TOP LG OLED C1 da 65" €1.799 offerta top LG OLED C1 da 65" €1.799 LG C1 OLED è uno dei migliori televisori del 2021, e offre immagini vivaci e ad alto contrasto. E non dimentichiamo il supporto HDR universale. Per noi è il gold standard per i televisori OLED del 2021. Oggi potete acquistare la versione da 65" risparmiando ben 900€!

LG A1 OLED 4K da 48" €1.199 prezzo ribassato LG A1 OLED 4K da 48" €1.199 La gamma A1 è la prima serie di LG a proporre TV OLED di fascia "entry-level". Nonostante si tratti di un TV più economico rispetto ad altri modelli della categoria, resta comunque un ottimo TV OLED. Vi attende anche uno sconto extra del 5% sul carrello!

Hisense Smart TV LED Ultra HD 4K 55" €579,99 Hisense Smart TV LED Ultra HD 4K 55" €579,99 Hisense è un produttore di elettronica di consumo che sta cercando di farsi un nome con prodotti dai prezzi aggressivi. Questo modello vi offre HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, ricevitore DVB-T2/S2 HEVC Main10

Samsung Series 6 TV QLED 4K 55" €649 Samsung Series 6 TV QLED 4K 55" €649 TV QLED 4K da 55" della Series 6 di Samsung, un modello del 2021, con Wi-Fi, sistema operativo Tizen, e tecnologia Dual LED Samsung per il bilanciamento ottimale del colore

Samsung Series 8 TV QLED 4K 55" €849 Samsung Series 8 TV QLED 4K 55" €849 Smart TV QLED in 4K da 55" della Series 8 del 2021, in colorazione Carbon Silver. Offre un refresh rate a 120 Hz ed è già predisposto per il nuovo digitale terrestre 2.0

LG 75UP75006LC 75" Smart TV 4K €905 NOVITÀ DEL 2021 LG 75UP75006LC 75" Smart TV 4K €905 Un LG da 75" in 4K, con processore Quad Core e tecnologia 4K AI Sound. Il TV include LG ThinQ, che consente di utilizzare il vostro assistente vocale preferito. Un ottimo sconto per una delle novità del 2021

Samsung TV Crystal UHD 4K 55" €525 esaurito Samsung TV Crystal UHD 4K 55" €525 Smart TV Samsung con processore Crystal 4K da 55" che effettua l'upscaling dei contenuti con una sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. Il TV offre il supporto HD10+ e ha una potenza audio di 20 W (RMS)

Samsung TV Crystal UHD 4K 75" Samsung TV Crystal UHD 4K 75" €1.399 €899 Smart TV Samsung con processore Crystal 4K, qui in versione da 75 pollici, che effettua l'upscaling dei contenuti con una sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. Il TV offre il supporto HD10+ e ha una potenza audio di 20 W (RMS) Disponibile anche in versione a 65" a €649

Black Friday 2021 - Le migliori offerte Soundbar

Samsung HW-A650 - Soundbar 3.1 €223 Samsung HW-A650 - Soundbar 3.1 €223 Soundbar da 430 W e 3.1 canali. Offre DTS Virtual:X e Dolby Digital 5.1, con subwoofer dotato di modalità Bass Boost. È disponibile anche la modalità Game

Yamaha C20A Soundbar Bluetooth Surround €149,00 Yamaha C20A Soundbar Bluetooth Surround €149,00 Se cercate bassi più profondi e un suono surround, Yamaha C20A è una soundbar compatta con subwoofer integrato che potrebbe fare al caso vostro

Yamaha YAS-109 - Soundbar Bluetooth €139,99 esaurito Yamaha YAS-109 - Soundbar Bluetooth €139,99 Una soundbar che offre una buona qualità audio, con il vantaggio di avere Alexa integrata. Offre 1 ingresso Hdmi, 1 uscita hdmi (con ritorno dell'audio), 1 ingresso ottico, 1 connettore per subwoofer esterno, 1 ingresso LAN e 1 ingresso USB per gli update, Wi-Fi e Bluetooth

LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300 W €129,99 LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300 W €129,99 Una soundbar che offre 2.1 canali con subwoofer wireless, tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, AI Sound Pro, con porte USB, ingresso ottico, HDMI. Grande potenza sonora grazie ai 300 W offerti, inoltre se avete un TV LG, associazione e configurazione avvengono in automatico

BOSE TV Speaker €249,99 BOSE TV Speaker €249,99 Soundbar Bluetooth 4.2 con tre canali audio. È dotato di 2 driver full-range angolati e 1 tweeter centrale. Offre la modalità dialogo che enfatizza il parlato rispetto alla colonna sonora e ai suoni ambientali.

JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE €172,99 JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE €172,99 Sistema home cinema, con 2 canali audio e connettività Wireless e Bluetooth 4.2. Potenza massima 80 W