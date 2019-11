Xbox Scarlett e PS5, è questa la nuova GPU AMD Navi?

Un nuovo dispositivo AMD chiamato "ATI-102-D18802" ha superato la certificazione RRA. Potrebbe trattarsi di una nuova GPU Navi chiamata a competere con RTX 2080 Ti e RTX 2080 Super, le più potenti GPU consumer realizzate da Nvidia. Potrebbe anche essere la GPU delle console di nuova generazione PS5 e Xbox Scarlett.

La certificazione RRA ATI-102-D18802 è stata rilevata da Usman Pirzada di Wccftech , che ha notato la serie di cifre con la stessa convenzione di altri dispositivi AMD. Ciò ha spinto Pirzada a concludere che questa potrebbe essere una GPU molto potente che utilizza la recente architettura Navi di AMD.

Prima di andare oltre, dovremmo sottolineare (come fa Pirzada) che tutto questo si basa su una certificazione che potrebbe essere ritirata o modificata.

Puntare al top

Se l'ATI-102-D18802 si rivelasse una potente scheda grafica Navi di AMD, questo potrebbe rappresentare un ritorno al mercato di fascia alta per AMD.

Di recente, AMD si è concentrata su prodotti economici e sul mercato di fascia media per le schede grafiche. Questa strategia sembra dare buoni frutti per AMD, poiché offre prestazioni e valore molto migliori rispetto ai modelli di Nvidia, ma ha anche comportato l’assenza di competizione per Nvidia nella fascia alta di mercato.

Quindi, per gli appassionati e i giocatori che desiderano le GPU più potenti per giocare con frame rate elevati in 4K, la loro unica scelta è Nvidia.

Ma cosa comporta la certificazione RRA? Significa che AMD ha completato la progettazione del suo prossimo prodotto e l’ha presentata alle autorità; il che significa che potrebbe arrivare relativamente presto, dai tre ai sei mesi, il tempo necessario ad ottenere la certificazione RRA e a cominciare le vendite.

Pirzada ha notato che il nome del prodotto coincide con i precedenti device ID usati da AMD e, in base alla parte "D18" del nome, è molto probabile che si tratti di una GPU Navi e la parte "802" del nome suggerisce che è un’altra versione, più potente rispetto alle precedenti schede Navi, con il nome in codice "D18205".

Considerando i tempi della certificazione, questo potrebbe essere un chip Navi completo basato su RDNA 2, l’architettura GPU di prossima generazione di AMD, prevista per il 2020.

Se la scheda fosse basata su RDNA 2, potrebbe supportare il ray tracing ed essere destinata a PS5 e Xbox Scarlett.

Sia Sony che Microsoft hanno confermato che le console di nuova generazione useranno hardware AMD, quindi questo potrebbe essere un primo indizio sulle performance grafiche delle console.

Ancora una volta, sono molte le speculazioni, ma se fossero reali, AMD potrebbe scuotere l’industria videoludica su scala mondiale e Nvidia potrebbe iniziare a preoccuparsi.