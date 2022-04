Xbox Game Pass vs Nuovo PS Plus: il confronto

Sono passate solo poche ore da quando Sony ha presentato la sua versione rivisitata di PlayStation Plus, il nuovo servizio in abbonamento che entrerà in vigore a partire dal prossimo giugno. Ma che dire del confronto con l’offerta di Microsoft?

Il nuovissimo Ps Plus è la risposta di PlayStation a Xbox Game Pass (o almeno è quello che continuiamo a sentirci ripetere) che combina il servizio di giochi on demand di Ps Now con il vecchio Ps Plus.

In questo modo, avrete accesso a un catalogo di giochi da scaricare e riprodurre in streaming, al multiplayer online, a titoli mensili gratuiti e a sconti esclusivi.

Game Pass ha contribuito a rendere Xbox Series X incredibilmente attraente. E grazie a Xbox Cloud Gaming, anche la più economica Xbox Series S sta diventando un’opzione allettante per molti.

Possiamo dire che con la sua controfferta Sony sia riuscita a colmare il divario di servizi online che la separava da Microsoft? Forse. Ma prima passiamo in rassegna le offerte di Ps Plus e Xbox Game Pass per vedere quale delle due è la più adatta a voi.

Vale la pena notare che le opzioni di Xbox Game Pass a piattaforma singola non includono Xbox Live Gold, che vi permette di giocare online e offre giochi mensili gratuiti e sconti esclusivi. Xbox Game Pass Ultimate include invece Xbox Live Gold.

Allo stesso modo, PS Plus (che si trasformerà in Ps Plus Essential) non include il catalogo di giochi. Su questo dunque, è alla pari con Xbox Live. I livelli Extra e Premium incorporano il catalogo di giochi Ps Now per lo streaming e il download, allineando così entrambe le offerte a quella di Xbox Game Pass Ultimate.

(Image credit: TechRadar)

PS Plus vs Xbox Game Pass: Catalogo giochi

Teniamoci la questione del prezzo per ultima, in quanto merita di essere prima contestualizzata.

La principale attrazione di Xbox Game Pass è la sua gigantesca libreria di giochi, che copre ben quattro generazioni di console. Ciò significa che i giocatori possono accedere ai titoli dell’Xbox originale, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S.

La compatibilità con versioni precedenti è stata tra i cavalli di battaglia di Xbox e nel corso degli anni è rimasta in prima linea nella sua strategia. Sony, d’altro canto, ha abbandonato questa opzione abbastanza rapidamente con PS4.

I segni che la compatibilità con le versioni precedenti stava diventando problematica sono iniziati con la PS3. Questa funzionalità è stata infatti un’aggiunta costosa in termini di hardware, venendo definitivamente rimossa con PS3 Slim.

Nella sua forma attuale, il servizio PS Now offre centinaia di giochi PS2, PS3 e PS4 per lo streaming su PC Windows, PS4 o PS5. Passando al nuovo PS Plus, i titoli delle precedenti generazioni saranno accessibili solo con l’abbonamento PS Plus di livello Premium, e cioè con il livello più costoso.

PS Plus Extra, l’abbonamento di livello intermedio, vi offrirà un catalogo di giochi PS4 e PS5.

Nel frattempo, Xbox Game Pass consta di una versione per PC, una per console e il livello Xbox Game Pass Ultimate, con cui potete giocare su PC, console e dispositivi mobili. Ma il suo catalogo di compatibilità con le versioni precedenti rimane coerente in tutte e tre le opzioni (almeno per la maggior parte).

In termini di quantità di giochi disponibili, PlayStation batte Xbox con un totale di 740 titoli contro i 454 di quest’ultima. Ma ci sono alcuni dettagli da tenere a mente. Controllate la ripartizione qui sotto:

Xbox Game Pass – console: 454 giochi

– console: 454 giochi Xbox Game Pass – PC: 419 giochi

– PC: 419 giochi Xbox Game Pass Ultimate: almeno 454 giochi

PS Plus Extra: fino a 400 giochi PS4 e PS5

fino a 400 giochi PS4 e PS5 PS Plus Premium: fino a 400 giochi PS4 e PS5, e fino a 340 titoli addizionali, include titoli PS3 (tramite streaming cloud), giochi PS1, PS2 e PSP disponibili per streaming e download

(Image credit: Microsoft)

PS Plus vs Xbox Game Pass: giochi mensili gratuiti

L’attuale versione di PS Plus si può confrontare con Xbox Live Gold, piuttosto che con Xbox Game Pass - sebbene Microsoft sia più che desiderosa di far passare i membri di Gold su Game Pass, con la pagina di destinazione che evidenzia come Xbox Live Gold sia incluso in Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Live Gold ha un prezzo mensile leggermente inferiore all’attuale servizio PS Plus (€6,99 vs €8,99). Con il passaggio a PS Plus Essential, Sony mantiene lo stesso prezzo e gli stessi vantaggi.

Per rendere tutto il più chiaro possibile, abbiamo messo a confronto Xbox Live Gold e il nuovo livello PS Plus Essential. Ricordate: mentre avete bisogno di PS Plus per i salvataggi nel cloud, non vi serve un abbonamento Xbox Live Gold per i salvataggi nel cloud sulle console Microsoft.

Fondamentalmente, se state solo cercando di giocare online e ricevere un paio di giochi omaggio ogni mese, Xbox Live Gold e PS Plus Essential offrono lo stesso tipo di servizio. Ma non dover pagare per i salvataggi cloud su Xbox è un bonus da non sottovalutare.

PS Plus Essential: accesso multiplayer online, sconti esclusivi, archiviazione cloud per i giochi salvati, due giochi mensili scaricabili gratuitamente.

Xbox Live Gold: accesso multiplayer online, sconti esclusivi, due giochi mensili scaricabili gratuitamente.

(Image credit: Bethesda Softworks)

PS Plus vs Xbox Game Pass: Day One

Xbox Game Pass aggiunge un enorme valore al vostro abbonamento, facendovi risparmiare il denaro che dovreste normalmente investire in un gioco nuovo di zecca. Grazie a Game Pass, potete giocare ai titoli Xbox Game Studios lo stesso giorno in cui vengono rilasciati.

L’offerta comprende anche i titoli Bethesda (pensate a Starfield), i giochi indie ei blockbuster come Halo Infinite.

Nel frattempo, il capo della Sony Jim Ryan ha confermato che questo non sarà il caso di PS Plus.

“Come ben sapete, l’inclusione dei nostri giochi nel servizio, o in uno qualsiasi dei nostri servizi, al momento del loro rilascio non è mai stata una nostra politica. E non lo sarà nemmeno nel futuro”, ha dichiarato Jim Ryan a GamesIndustry.biz.

“Il tipo di investimento che abbiamo in programma nei nostri studios non sarebbe possibile [se lo facessimo] e si ripercuoterebbe negativamente sulla qualità dei giochi che produciamo. Insomma, non sarebbe ciò che i giocatori vogliono da noi”.

Ryan sottolinea comunque che questo tipo di approccio non durerà necessariamente in eterno: si tratterebbe piuttosto di una strategia a “breve termine”.

Fin quando le cose restano come sono dunque, sul fronte day one Xbox resta in vantaggio.

Xbox Game Pass : include (alcune) nuove uscite al momento del lancio

: include (alcune) nuove uscite al momento del lancio PS Plus (tutti i livelli): nuove uscite non incluse

(Image credit: Sony)

PS Plus vs Xbox Game Pass: accesso anticipato

Ora che Xbox Game Pass include EA Play, gli abbonati possono sfruttare l’accesso anticipato a titoli selezionati. Ad esempio, grazie ad una prova di accesso anticipato di 10 ore, i membri hanno avuto l’occasione di tuffarsi in Battlefield 2042 prima del rilascio ufficiale.

Questo vale solo per Game Pass su PC e Xbox Game Pass Ultimate, ovviamente.

Il nuovo servizio PS Plus non prevede l’accesso anticipato ai giochi prima del lancio. Ma include prove a tempo limitato nel livello Premium.

Xbox Game Pass Ultimate : include l’accesso anticipato a EA Play

: include l’accesso anticipato a EA Play PS Plus: nessun accesso anticipato

PS Plus vs Xbox Game Pass: prezzi e livelli

PS Plus vs Xbox Game Pass: prezzi e livelli

Arrivati a questo punto possiamo finalmente chiederci: come si distribuiscono i prezzi dei due abbonamenti?

Xbox rende il tutto semplicissimo: se state cercando di giocare online e desiderate una libreria di giochi, Xbox Game Pass Ultimate fa al caso vostro. Vi permette di giocare ai titoli Xbox su console, PC e dispositivi mobili; vi dà accesso a una vasta libreria di giochi che abbraccia ben quattro generazioni di console; include EA Play; infine, con un piccolo extra rispetto al costo delle versioni console e PC di Game Pass, aggiunge al pacchetto anche Xbox Live Gold.

I tre livelli di PS Plus mantengono intatto l’abbonamento esistente, offrendo al contempo altre due opzioni che incorporano in una certa misura il catalogo di giochi di PS Now. PS Plus Essential costa leggermente di più di Xbox Live Gold, mentre Extra e Premium offrono servizi aggiuntivi diversi.

Se volete giocare a qualsiasi cosa oltre ai giochi PS4 e PS5, avrete bisogno del livello Premium per accedere al catalogo di giochi “classici”. Anche lo streaming su cloud e le prove di gioco a tempo limitato sono vantaggi Premium.

Dato che ci stiamo concentrando sulle due console, nel nostro confronto tra prezzi ignoreremo Xbox Game Pass per PC.

Xbox Live Gold vs PS Plus Essential

Prezzo Xbox Live Gold: €6,99 al mese / €19,99 per tre mesi / € 59,99 per un anno

€6,99 al mese / €19,99 per tre mesi / € 59,99 per un anno Vantaggi Xbox Live Gold: Accesso multiplayer online, sconti esclusivi, due giochi mensili scaricabili, archiviazione cloud disponibile senza abbonamento

Prezzo PS Plus Essential: €8,99 al mese / €24,99 per tre mesi / €59,99 per un anno

€8,99 al mese / €24,99 per tre mesi / €59,99 per un anno Vantaggi PS Plus Essential: Accesso multiplayer online, sconti esclusivi, due giochi mensili scaricabili, archiviazione cloud per giochi salvati

Xbox Game Pass per console vs PS Plus Extra

Prezzo Xbox Game Pass per console: €9,99 al mese

€9,99 al mese Benefici Xbox Game Pass per console: catalogo di 454 giochi da 4 generazioni di console, regolare aggiunta di nuovi giochi, possibilità di giocare ai titoli Xbox Game Studios lo stesso giorno del rilascio, sconti e offerte esclusive, vantaggi di Xbox Live Gold non inclusi.

Prezzo PS Plus Extra: €13,99 al mese / €39,99 per tre mesi / €99,99 per un anno

€13,99 al mese / €39,99 per tre mesi / €99,99 per un anno Benefici PS Plus Extra: include tutti i vantaggi di PS Plus, catalogo che comprende fino a 400 titoli PS4 e PS5 da scaricare e giocare

Xbox Game Pass Ultimate vs PS Plus Premium

Prezzo Xbox Game Pass Ultimate: €12,99 al mese

€12,99 al mese Benefici Xbox Game Pass Ultimate: catalogo di 454 giochi da quattro generazioni di console, possibilità di giocare su console, PC e dispositivi mobili, possibilità di giocare ai titoli Xbox Game Studios il giorno in cui vengono pubblicati, sconti e offerte esclusive, streaming cloud , contenuti di gioco gratuiti, Xbox Live Gold incluso, EA Play incluso (accesso anticipato).

Prezzo PS Plus Premium: €16,99 al mese / €49,99 per tre mesi /€119,99 per un anno

€16,99 al mese / €49,99 per tre mesi /€119,99 per un anno Vantaggi PS Plus Premium: include tutti i vantaggi dei livelli PS Plus Essential e PS Plus Extra, accesso allo streaming cloud per i giochi originali per PS1, PS2, PSP e PS4 utilizzando console PS4 e PS5 e PC (disponibile solo nelle regioni in cui è attualmente disponibile PlayStation Now), prove di giochi a tempo limitato, 340 giochi aggiuntivi delle generazioni PS1, PS2, PS3 e PSP (giochi PS3 disponibili solo per lo streaming cloud).

PS Plus vs Xbox Game Pass: esiste un vincitore

Se non vi interessa immergervi in un vasto catalogo di giochi, allora vi conviene restare con Xbox Live Gold o PS Plus Essential. Hanno più o meno lo stesso prezzo e includono gli stessi vantaggi. Xbox non addebita costi aggiuntivi per l’archiviazione su cloud, a differenza di PlayStation.

Xbox Game Pass per console non include nessuno dei vantaggi di Xbox Live Gold, quindi dovrete acquistarlo separatamente per giocare online. Ma a quel punto potreste anche passare a Game Pass Ultimate. Il catalogo dei giochi è attualmente di 454 titoli e i membri possono giocare a nuove versioni selezionate il primo giorno, oltre a godere di sconti esclusivi.

Se intendete rimanere offline, Game Pass per console è ciò che fa per voi.

Xbox Game Pass Ultimate è per i giocatori che desiderano una libreria di giochi a disposizione e sfrutteranno appieno il gioco online e il cloud gaming. Inoltre, c’è l’ulteriore vantaggio di poter giocare ai vostri titoli su tutte le piattaforme.

Con EA Play e l’accesso anticipato, alla maggior parte delle persone converrà optare per questa opzione rispetto alle altre due.

Passando a PlayStation, se siete soddisfatti del vostro attuale abbonamento a PS Plus, PS Plus Essential è tutto ciò di cui avete bisogno.

Se desiderate accedere a una libreria di oltre 400 giochi per PS4, PS Plus Extra non vi dispiacerà.

Ma se volete giocare ai titoli delle generazioni precedenti, con un catalogo di oltre 700 giochi, oltre a streaming cloud e prove prima dell’acquisto, dovreste passare direttamente a Premium.

La libreria di giochi di PlayStation è complessivamente più ampia di quella di Xbox, che ha però vantaggi extra come giocare a nuovi giochi il primo giorno del lancio e l’accesso anticipato con EA Play.

A parer nostro, questa gamma di vantaggi extra è più attraente di un enorme pozzo di giochi a cui non si avrà mai il tempo di giocare. Ma l’aspetto interessante di tutti i livelli PS Plus è che includono il gioco online. Mentre Xbox Game Pass per console non ha bisogno di Xbox Live Gold o di un aggiornamento a Game Pass Ultimate.

Non esiste una risposta secca su quale servizio sia più adatto a voi: dipende da ciò a cui giocate e come ci giocate. Ad ogni modo, ci auguriamo che questa rassegna vi abbia fornito informazioni sufficienti per schiarirvi le idee.