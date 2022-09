Xbox Game Pass Friends & Family, ottimo prezzo e tanti vantaggi

Il nuovo abbonamento Xbox Game Pass Friends & Family è ufficiale anche se, al momento, la sua accessibilità è limitata ad alcuni paesi. Tuttavia il prezzo è davvero interessante.

Il piano Xbox Game Pass Friends & Family costa €21.99 e garantisce l'accesso a un massimo di 5 membri della famiglia o amici (compreso il titolare dell'account).



Inizialmente disponibile solo per gli iscritti al programma Insider, oggi l'abbonamento Xbox per famiglie è finalmente anche per alcuni utenti.

Nello specifico parliamo dell'Irlanda e della Colombia, primi due paesi ad accedere al servizio nel primo periodo di lancio. Microsoft (opens in new tab) afferma che nei prossimi mesi il servizio verrà esteso ad altri territori.

La parte migliore? L'abbonamento di livello Ultimate consente ad amici e familiari di giocare ai titoli Xbox senza possedere la console. L'inclusione di Xbox Cloud Gaming permette di accedere ai titoli presenti sul Game Pass da smartphone, portatile o da una smart TV compatibile con Samsung Gaming Hub.

Ci sono alcune limitazioni da tenere presenti. I giocatori del piano Friends & Familiy devono risiedere nello stesso Paese o nella stessa regione del titolare dell'account e quest'ultimo ha il potere di decidere chi includere nel gruppo. Se uno degli utenti dovesse trasferirsi in un altro Paese o regione, verrà automaticamente rimosso dal gruppo.

Tutto in famiglia

(Image credit: Microsoft)

Il piano Friends & Family di Xbox Game Pass costa di più di un abbonamento Ultimate standard, ma il costo è proporzionato ai vantaggi, soprattutto per chi ha famiglie numerose o vuole condividere l'abbonamento con gli amici.

Poter condividere un account con altre quattro persone è vantaggioso per diversi motivi. In primis, ad esempio, è un modo eccellente per organizzare sessioni di gioco multigiocatore con amici e familiari. Tutti i partecipanti al piano hanno accesso agli stessi giochi ed è sempre un bene avere degli amici con i quali giocare online in co-op piuttosto che giocare con degli sconosciuti totali.

Vista la grande convenienza che offre, speriamo che Xbox Game Pass Friends & Family arrivi presto anche da noi.