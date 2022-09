Portal 2 è l’ultimo titolo Games with Gold disponibile di sempre

Microsoft ha annunciato il mese scorso che Xbox Games con il programma Games with Gold di Xbox Live Gold, da ottobre non includerà più titoli appartenenti alla vecchia Xbox 360.

Secondo quanto dichiarato, l’azienda non sarebbe più in grado di portare giochi Xbox 360 all’interno del catalogo e l’ultima aggiunta nei titoli Xbox Live Gold sarà Portal 2, un classico puzzle di Valve. Portal 2 era stato rilasciato oltre 10 anni fa su Xbox 360, e sembra un titolo adeguato per mettere il punto finale ad una storia ricca di titoli Xbox 360 gratuiti per i sottoscrittori del programma Games with Gold di Xbox Live Gold.

Games with Gold è un benefit mensile che viene concesso ai sottoscrittori di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, dove l’azienda sceglie di propria iniziativa di fornire senza costi alcuni titoli agli iscritti, che possono scaricarli e conservarli gratuitamente a tempo indeterminato. Tutti i titoli Xbox 360 sono giocabili anche sulle successive console, Xbox One e Xbox Series X e Series S .

Microsoft ha dichiarato di aver raggiunto il limite di capacità per quanto riguarda la retrocompatibilità dei giochi della precedente console. Per intenderci solo nell’ultimo anno avrebbe rilasciato ben 76 titoli compatibili, ma per motivi di licenze, nonché legali e tecnici, non sarà più possibile proseguire in futuro.

Nel caso in cui abbiate già scaricato o ottenuto i titoli gratuiti attraverso Games with Gold, potrete ancora usarli dopo il primo ottobre, Portal 2 sarà l’ultimo titolo aggiunto alla collezione. Xbox Live Gold gode ancora di un’ampia approvazione da parte degli utenti, nonostante ciò l’attenzione di Microsoft ora è tutta focalizzata su Xbox Game Pass.

L’anno scorso l’azienda aveva provato a raddoppiare il prezzo dell’abbonamento Xbox Live Gold, ma successivamente è stata costretta a cambiare idea, e addirittura a eliminare il requisito di Xbox Live Gold per poter usufruire dei titoli gratuiti.

