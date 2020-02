Windows 12 Lite: un OS basato su Linux tre volte più veloce di Windows 10

Se siete stufi dei numerosi problemi introdotti con gli aggiornamenti di Windows 10 , potete considerare di passare a Windows 12 Lite, che promette di risolvere questa situazione.

Dobbiamo chiarire subito che questa non è una versione ufficiale di Microsoft. Si tratta piuttosto di una versione modificata della distro Linux Lite 4.8 LTS creata per assomigliare a Windows 10, con lo sfondo predefinito e le icone personalizzate.

Windows 12 Lite è stato avvistato da un utente di Reddit presso un negozio di computer locale. La "documentazione" fornita con il software (che è in realtà un foglio A4 stampato in modo grossolano) riporta: "Senza aggiornamenti si lavora meglio. Nessun update fallito che rende impossibile eseguire gli aggiornamenti”. Affermazioni che si riferiscono chiaramente ai recenti problemi che hanno afflitto Windows 10.

Il documento fornito con il software sostiene inoltre che "non sono presenti virus o ransomware" in quanto "Windows 12 Lite è immune da queste insidie".

Secondo quanto riportato, inoltre, Windows 12 Lite sarebbe "tre volte più veloce di Windows 10 e si avvia in circa 15 secondi”.

Oltre al manuale stampato in modo poco elegante, c'è anche un sito web piuttosto appariscente e alquanto onesto nel dichiarare che Linux Lite 4.8 LTS è stato creato per assomigliare a Windows 10.

A quanto pare, i DVD di Windows 12 Lite venivano venduti a poco meno di 20 euro presso il negozio di computer dove è stato avvistato. Anche se è sicuramente più economico di una licenza di Windows 10,non dovreste mai acquistare software poco conosciuti come questo nè dovreste mai pagare per utilizzare distribuzioni Linux gratuite come Linux Lite.

Linux è la strada giusta da percorrere?

Windows 12 Lite chiaramente non sostituirà Windows 10, ma solleva alcuni punti interessanti su come Linux potrebbe diventare una buona alternativa per gli utenti stanchi dei continui problemi di Windows 10.

Esistono diverse distro leggere che funzionano più velocemente di Windows 10, specialmente su hardware meno recenti e dato che molti utenti usano Linux invece che Windows, in rete ci sono anche meno virus e minacce malware che prendono di mira questi sistemi operativi.

Con Windows 12 Lite potete configurare Linux in modo che appaia e si comporti in modo molto simile a Windows. Se volete sostituire Windows 10 con Linux, date uno sguardo alle migliori distribuzioni Linux per principianti.

Via Liliputing