WhatsApp, ora si possono creare nuovi contatti senza uscire dall'app

L'ultima beta di WhatsApp su Android sta ricevendo un piccolo aggiornamento: finalmente gli utenti potranno modificare e aggiungere nuovi contatti dall'interno dell'applicazione.

Attualmente, se cercate di modificare i vostri contatti, WhatsApp vi reindirizzerà all'elenco del vostro smartphone. Secondo WABetaInfo, chi possiede la versione beta 2.23.8.2, 8.4, 8.5 o 8.6 di WhatsApp dovrebbe ora vedere un'interfaccia utente diversa quando si modificano o si aggiungono contatti, che rispecchia maggiormente lo stile dell'app. Quando si aggiunge qualcuno, le sue informazioni vengono immediatamente salvate nell'elenco del dispositivo o nell'account Google, a seconda di quale sia disponibile.

Ora la domanda è: questo aggiornamento avrà qualche tipo di impatto? Come sottolinea WABetaInfo, forse solo un po' perché si toglie un passaggio e non si dovrà avviare un’altra app.

Se siete interessati a provare l'elenco dei contatti in app, potete installare la versione beta di WhatsApp dal Google Play Store in qualsiasi momento. Tenete presente che l'aggiornamento viene distribuito a blocchi, quindi potreste non riceverlo inizialmente. In questo caso, si dovrà aspettare il lancio ufficiale su tutti i dispositivi.

Altri aggiornamenti in arrivo

Per quanto riguarda il futuro di WhatsApp su Android, c'è molto in serbo. All'inizio di marzo, un'altra beta ha introdotto la funzione Silence Unknown Callers per bloccare le chiamate da numeri non riconosciuti. C'è anche la misteriosa Chat audio, sulla quale non ci sono molte informazioni, anche se in rete si ipotizza che sia il tentativo dell'app di emulare le chat vocali di Discord. Inoltre, Meta sta estendendo a tutti i beta tester la modalità Companion, che consente agli utenti di collegare il proprio account WhatsApp a un dispositivo completamente diverso.

Per iOS, gli sviluppatori stanno lavorando a un modo per consentire agli utenti di caricare gli aggiornamenti di stato direttamente su Facebook senza uscire da WhatsApp.