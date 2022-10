Prime Day ottobre, un monitor da gaming così a questo prezzo è un'occasione d'oro!

Se vi eravate persi le occasioni precedenti, adesso potete comprare questo eccezionale monitor gaming Samsung Odyssey G5 al prezzo minimo storico, grazie ai saldi delle Offerte Esclusive Prime!

Amazon ha deciso di replicare il Prime Day nel 2022 nelle date dell'11 e 12 ottobre, probabilmente per dare la possibilità ai propri abbonati di anticipare gli acquisti per i regali di Natale.

Si tratta di un'ottima iniziativa, per risparmiare non solo sui doni ma anche su una vasta gamma di prodotti, tecnologici e non.

E proprio restando in ambito tecnologico, ecco a voi questo incredibile monitor da gaming, oggi al prezzo più basso mai visto e con specifiche di tutto rispetto!

(Si apre in una nuova scheda) prezzo al minimo s... Samsung Odyssey G5 - Monitor gaming a €299 (Si apre in una nuova scheda) Samsung propone il suo Odyssey G5, monitor gaming con risoluzione di 2560x1440 (WQHD), pannello IPS da 165 Hz, con 1 ms di latenza e FreeSync Premium/G-Sync. Un ottimo monitor caratterizzato oggi da un prezzo ancora più basso, anzi, con lo sconto Prime il cartellino arriva al valore più basso di sempre!

Se volete scoprire altre offerte in ambito PC e gaming, visitate subito la nostra pagina del Prime Day - Accessori PC!

Qui potrete trovare periferiche come router, Wi-Fi mesh, ma anche schede grafiche, mouse e tastiere gaming e molto altro!

Vi ricordiamo che le Offerte Esclusive Amazon saranno attive l'11 e il 12 ottobre 2022, continuate a seguire TechRadar Italia per tutte le migliori offerte e per non perdervi nemmeno un'occasione!