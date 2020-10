Star Wars, gli effetti visivi della serie TV su Obi-Wan Kenobi saranno stupefacenti

L'attore di Star Wars, Ewan McGregor, afferma che si divertirà di più a realizzare la serie TV Disney Plus Obi-Wan rispetto alla trilogia prequel in cui ha recitato grazie ai progressi tecnologici che sono avvenuti da quando sono stati realizzati gli episodi I-III.

McGregor ha parlato con ACE Universe del suo lavoro sulla nuova serie TV, di cui non ha menzionato il titolo. Ha discusso del perché la tecnologia introdotta da The Mandalorian potrebbe rendere le riprese della nuova serie Disney Plus più divertenti rispetto ai prequel.

"Penso che mi divertirò molto di più", spiega McGregor. "Avevamo girato Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni in Australia con telecamere dalla tecnologia piuttosto arretrata rispetto a quelle attuali. Ricordo che tecnicamente era complicato, dal momento che dovevamo recitare davanti a numerosi green screen, ma la tecnologia moderna ha fatto passi da gigante e penso che molto di quello che vedrete sarà lo stesso che vedremo noi sul set".

Durante le riprese di The Mandalorian sono stati usati set virtuali realizzati con Unreal Engine 4, che hanno permesso di rendere la serie TV visivamente bella tanto quanto i film, anche senza che si rendesse necessario un eccessivo cambio di location per gli attori. La serie focalizzata su Obi-Wan Kenobi sembra stia facendo la stessa cosa.

McGregor aggiunge: "Non so se avete visto il dietro le quinte della serie The Mandalorian e non saprei dirvi come funziona, ma è fantastico. Quando sei sul set, vedi davvero il paesaggio. Il pubblico penserà troverà che tutto sembra più reale, e lo stesso vale per noi. Penso che useremo un po' di quella tecnologia nella nostra serie, che non ha ancora un titolo".

La serie, che non ha ancora una data di uscita su Disney Plus, trarrà sicuramente beneficio dall'offrire agli attori un'esperienza più immersiva sul set. Negli episodi della trilogia prequel erano presenti diversi alieni e mondi virtuali piuttosto sorprendenti, ma mancavano di vivacità rispetto alle location e ai personaggi della trilogia originale.

Cosa sappiamo della serie Obi-Wan?

La serie Obi-Wan è stata al centro di indiscrezioni per diverso tempo ormai. Inizialmente si pensava si trattasse di un film, ma poi è stato scoperto che si sarebbe trattato di una serie TV su Disney Plus. È senza dubbio uno dei progetti più interessanti e la sceneggiatura sarà scritta da Joby Harold di John Wick 3, mentre la regia è affidata a Deborah Chow. Chow ha diretto due dei migliori episodi di The Mandalorian: Capitolo 3: Il Peccato (quello in cui Mando salva Baby Yoda da Werner Herzog) e Capitolo 7: La resa dei conti.

Le riprese di Obi-Wan dovrebbero iniziare a gennaio 2021, quindi la serie potrebbe essere pronta nel 2022. Le indiscrezioni suggeriscono che il personaggio Jar Jar Binks potrebbe ritornare in qualche modo, ma non possiamo ancora cantare vittoria, dato che mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio delle riprese.