Sony WF-1000XM4 vs WF-1000XM3: il confronto

Non sapete se acquistare i Sony WF-1000XM4 o risparmiare qualcosa optando per i Sony WF-1000XM3? Possiamo aiutarvi a scegliere, dato che li abbiamo testati entrambi a fondo e possiamo dirvi con certezza quale dei due modelli vale la pena scegliere.

Prima dell'arrivo dei Sony WF-1000XM4, avremmo indicato i WF-1000XM3 come i migliori auricolari true wireless sul mercato, ma oggi non saremmo più così sicuri.

I Sony WF-1000M4 offrono una tecnologia di cancellazione del rumore superiore, grazie al nuovo processore integrato V1 che sostituisce il processore QN1 presente sui WF-1000XM3, inoltre il software Sony DSEE Extreme garantisce un upscaling migliore dei file audio a bassa risoluzione.

Oltre a queste due funzioni di punta, i WF-1000M4 presentano un'autonomia leggermente migliore (otto ore contro sei per ricarica) e la classificazione di impermeabilità IPX4, che li rendono ideali per l'uso in palestra. Dulcis in fundo, sono più compatti e offrono nuovi gommini che si adattano alla forma del vostro canale auricolare. Inoltre sono più comodi nelle sessioni prolungate.

Ma quindi i Sony WF-1000XM4 sono la scelta migliore? Non sempre. Hanno un costo maggiore e molti potrebbero chiedersi se valga la pena fare l'upgrade ai WF-1000XM4 o se sia meglio orientarsi ai più economici WF-1000XM3 del 2019.

A ognuno la sua scelta, ma per aiutarvi a capire meglio quale dei due modelli fa al caso vostro, abbiamo delineato alcune differenze principali.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 1: la cancellazione del rumore è migliore nei Sony WF-1000XM4

Fra tutti i motivi per cui passare a Sony WF-1000XM4, la cancellazione del rumore migliorata è uno dei più importanti. Grazie al nuovo processore integrato V1, i WF-1000XM4 riducono di molto il rumore in quasi tutti gli intervalli di frequenza udibili. Di conseguenza, si ridurrà il rumore delle turbine mentre siete in volo o il brusio intorno alla vostra scrivania in ufficio. Inoltre, è presente una nuova schermatura antivento che migliora la cancellazione del rumore ambientale durante le giornate ventose e che risulta molto utile.

Come se non bastasse, Sony ha introdotto i nuovi gommini isolanti, che oltre a garantire una migliore indossabilità, offrono un isolamento dal rumore superiore rispetto al modello precedente. Sembrano fatti di schiuma, ed è probabile che potrete acquistarli anche per i WF-1000XM3 in futuro. Pur non essendo un motivo valido per cui fare l'upgrade, si tratta di un'ottima novità per il modello di quest'anno.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 2: la qualità audio è migliore nei Sony WF-1000XM4

Un dei motivi principali per fare l'upgrade è la qualità audio superiore, soprattutto grazie al software DSEE Extreme che funziona meglio nell'upscaling delle fonti audio di qualità inferiore. È la stessa tecnologia offerta dalle over-ear Sony WH-1000XM4 dell'anno scorso, e ne abbiamo già potuto saggiare l'efficacia.

Parlando dei driver, Sony si affida ancora a quelli da 6 mm per i WF-1000MX4, ma sembra che siano stati migliorati per aumentare la qualità della risposta dei bassi. I nostri test confermano questo aspetto, ma non aspettatevi bassi davvero profondi, dato che nel complesso il profilo acustico è relativamente neutro.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 3: i Sony WF-1000XM4 supportano LDAC per Hi-Res Audio Wireless

In termini di qualità audio, un vantaggio tecnico dei WF-1000XM4 rispetto ai WF-1000XM3 è rappresentato dal codec Sony LDAC che supporta flussi fino a 990 kbps, circa tre volte la velocità del codec SBC standard.

Questa larghezza di banda in più consente ai WF-1000XM4 di avvicinarsi a un audio realmente in alta risoluzione (sebbene non del tutto) e dona maggiore dettaglio ai brani musicali. Detto questo, vi servirà un dispositivo Android compatibile con il codec LDAC (niente iPhone, spiacenti).

(Image credit: Sony)

Differenza n. 4: i Sony WF-1000XM4 hanno un'autonomia leggermente maggiore

Non si tratta di una differenza abissale, tuttavia i Sony WF-1000XM4 presentano un'autonomia lievemente superiore rispetto ai WF-1000XM3, parliamo di circa due ore per carica. Sony sostiene che i WF-1000XM4 dovrebbero durare 8 ore per ricarica rispetto alle 6 dei WF-1000XM3, tuttavia la custodia garantisce solo 24 ore di autonomia.

Di conseguenza, potrete utilizzare il nuovo modello per un'intera giornata a lavoro, ma dovrete ricaricare la custodia diverse volte la settimana.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 5: i Sony WF-1000XM4 sono impermeabili con grado IPX4

Un'altra piccola differenza consiste nel fatto che i WF-1000XM4 sono impermeabili. La classificazione IPX4 indica che i WF-1000XM4 resistono agli spruzzi d'acqua, dunque potrete usare gli auricolari in palestra. Avendoli testati durante la pandemia di Covid-19, non abbiamo potuto allenarci, tuttavia la protezione offerta è standard, dunque dovrebbe resistere a qualche lieve pioggia.

Detto questo, nessuno dei due modelli è interamente waterproof, a differenza dei Samsung Galaxy Buds Pro che vantano la classificazione IPX7, pertanto non portateli con voi in piscina.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 6: gli auricolari e la custodia dei WF-1000XM4 sono più compatti

Se le dimensioni contano, i WF-1000XM4 sono parecchio più compatti dei WF-1000XM3. Secondo Sony, parliamo di una differenza del 10% fra gli auricolari e del 40% per la custodia. Dunque il nuovo modello è più facile da tenere in tasca e risulta più comodo da indossare.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 7: i WF-1000XM4 supportano la ricarica wireless

Se amate avere tutte le ultime tecnologie, la nuova custodia dei WF-1000XM4 supporta la ricarica wireless tramite dispositivi Qi. Ne avevamo a disposizione uno per via della nostra recensione degli Amazon Echo Buds (2a gen) e siamo rimasti abbastanza soddisfatti, anche se questo tipo di ricarica richiede più tempo. In ogni caso, caricarli di notte sulla piattaforma di ricarica è stato comodo e non siamo stati costretti a cercare in giro il cavo USB-C.

(Image credit: Sony)

Differenza n. 8: i WF-1000XM4 sono più costosi

Ecco il primo motivo per cui forse non vorreste optare per i Sony WF-1000XM4: il prezzo di lancio è di 280€. E se consideriamo che il prezzo dei WF-1000XM3 (che di base costano circa 100€ meno) tenderà a calare sempre di più, diventa abbastanza difficile scegliere fra questi due ottimi modelli di auricolari true wireless.

L'altro problema in relazione al prezzo dei WF-1000XM4 è che ci sono altri auricolari validissimi e molti di questi offrono quasi le stesse funzioni a un costo più basso. Ad esempio, i relativamente costosi AirPods Pro sono comunque più convenienti, dato che costano all'incirca 200€.

In base alle funzioni che vi interessano e quelle di cui potete fare a meno, esistono diverse alternative più economiche.

(Image credit: Sony)

Ci sono punti in comune fra i WF-1000XM4 e i WF-1000XM3?

Forse potreste pensare che i WF-1000XM3 sono da dimenticare rispetto ai WF-1000XM4, ma in realtà non è così. I Sony WF-1000XM3 sono stati in cima alle nostre classifiche negli ultimi due anni, e ancora oggi si fanno valere, nonostante abbiano ceduto il trono ai WF-1000XM4.

Il fatto è che, in sostanza, i due modelli offrono lo stesso livello di upscaling audio e cancellazione del rumore, con batterie dalla durata dignitosa e design comodi che vi permettono di indossarli a lungo. Entrambi i modelli si distinguono da altri auricolari true wireless e sfruttano la stessa app, dunque, alla fine, potremmo dire che sono entrambi meritevoli di acquisto, magari in base al vostro budget.

(Image credit: Sony)

Ma quale acquistare, allora?

Senza conoscere le vostre specifiche esigenze, è difficile arrivare a una conclusione. Tuttavia, se per voi l'ANC è prioritaria o se siete alla ricerca di una qualità audio ottimale, probabilmente vale la pena spendere di più per i Sony WF-1000XM4.

Tuttavia, se la cancellazione del rumore non è fra i vostri primi pensieri, dell'upscaling audio non vi importa più di tanto, e se potete fare a meno della ricarica wireless e del codec LDAC, allora potrebbe avere senso risparmiare un po' e optare per i WF-1000XM3. D'altronde, sono degli ottimi auricolari, anzi sono ancora fra i migliori disponibili.

Vi consigliamo comunque di leggere le nostre recensioni dei Sony WF-1000XM4 e dei Sony WF-1000XM3 per saperne di più, ma ci auguriamo di esservi stati d'aiuto già con questo confronto.