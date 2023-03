Sony WF-1000XM4, aggiornatele con questa bella novità

Una delle funzioni mancanti e tra le più richieste è stata finalmente resa disponibile per gli auricolari Sony WF-1000XM4, con un nuovo aggiornamento del firmware che ha finalmente introdotto il supporto per la connettività multipoint.

Il multipoint consente di connettersi a due sorgenti audio Bluetooth contemporaneamente, il che significa che è possibile ascoltare la musica sul portatile e, se arriva una chiamata sullo smartphone, è possibile passare a quest'ultimo per rispondere senza problemi.

Si tratta di una funzione che ormai si trova regolarmente negli auricolari wireless di fascia media e persino in alcuni modelli entry-level, con prodotti rivali come i Bose QuietComfort Earbuds II e gli AirPods Pro 2 che vantano entrambi questa funzionalità.

Secondo la pagina di supporto di Sony, l'aggiornamento richiede circa 35 minuti per essere installato quando gli auricolari sono abbinati a uno smartphone Android.



Per gli utenti di iPhone l'installazione è un po' più lunga: il processo può durare fino a un'ora, a seconda del modello. La buona notizia è che si può comunque ascoltare musica per passare il tempo durante l’aggiornamento.

Una lunga attesa

Oggi è un gran giorno per i possessori di WF-1000XM4, che ora non devono più affrontare il fastidioso problema di dover scollegare le cuffie da un dispositivo prima di poterne utilizzare un altro.

La domanda che ci si pone è: perché c'è stata una così lunga attesa per quella che è diventata una caratteristica standard per le cuffie di questo prezzo?

Le più economiche Sony WH-CH520 erano già dotate di questa funzione al momento del lancio, mentre l'attesa per il multipoint è stata così lunga che ora siamo quasi arrivati alla fase di rilascio del modello successivo, i WF-1000XM5.