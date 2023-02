Cuffie Sony, a marzo arrivano due nuovi modelli wireless

Sony sta per tornare attiva nel mercato delle cuffie wireless, un settore dove ha sempre saputo imporsi grazie a modelli come Sony WH-1000XM5, le ancora eccellenti Sony WH-1000XM4 e auricolari wireless del calibro di Sony WF-1000XM4.

A marzo 2023, l’azienda nipponica lancerà due nuovi prodotti: le cuffie circumaurali WH-CH720N e il modello sovraurale WH-CH 520. Ambedue i prodotti sono progettati tenendo in considerazione la sostenibilità con un packaging senza plastica. I due modelli saranno disponibili nelle colorazioni nero, blu e bianco, fatta eccezione per le WH-CH 520 che saranno disponibili anche nella variante beige.

Sony WH-CH720N e Sony WH-CH 520: specifiche e funzioni

Le WH-CH720N, eredi del modello WH-CH710N, offrono il supporto Bluetooth 5.2 e la connettività Multipoint, che consente di accoppiare più dispositivi contemporaneamente; inoltre, sono dotate di controllo vocale per la riproduzione e la regolazione del volume. Il chip V1 consentirà alle WH-CH720N di offrire un’ottima cancellazione del rumore e l'upscaling DSEE, alla pari delle WH-1000XM5.



I due microfoni in ciascun padiglione auricolare, utilizzati insieme agli algoritmi del Dual Noise Sensor di Sony possono catturare e bloccare il suono ambientale con 20 livelli di cancellazione del rumore disponibili tramite l'app Sony. È presente anche la funzione Adaptive Sound Control, che consente di impostare l'ANC in modo diverso a seconda del luogo o dell'attività svolta. La batteria ha un'autonomia di 35 ore con la cancellazione del rumore attivata, stando a quanto dichiarato dalla stessa Sony.



Ora, è arrivato il momento di parlare delle WH-CH 520, il modello sovraurale. Queste nuove cuffie puntano tutto sull’autonomia e sono appositamente progettato per un uso quotidiano, come dimostra la durata della batteria di 50 ore alla quale si unisce la comodità dell’archetto imbottito per un ascolto prolungato. Infine, anche questo modello potrà contare sulla tecnologia DSEE.



Le WH-CH720N dovrebbero arrivare sugli scaffali con un prezzo di circa 150 euro, mentre le WH-CH 520 si aggireranno intorno ai 60 euro, confermando l’intenzione di Sony di offrire un prodotto per un uso più quotidiano e costante.