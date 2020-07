Sony annuncia il TV OLED 4K HDR A9 della serie MASTER da 48”

Sony ha annunciato che sarà a breve disponibile il TV OLED 4K HDR A9 della Serie MASTER. Si tratta di un modello perfetto anche per i soggiorni meno spaziosi: in soli 48” unisce tutte le ultime innovazioni di Sony nel campo dell’elaborazione delle immagini e del sonoro, per offrire prestazioni audiovisive grandiose grazie ad Acoustic Surface Audio, il sistema che trasforma lo schermo del televisore in un vero e proprio speaker.

Il TV è dotato della funzione Pixel Contrast Booster, che esalta tonalità e contrasti restituendo ombre e sfumature vivide, estrema profondità, texture sottili e tutto il contrasto del nero puro che contraddistingue la tecnologia OLED. L'insieme è completato dall'integrazione sul retro di un potente subwoofer, con un audio dinamico e ricco di bassi penetranti che si addice sia alla visione di film che all'ascolto di musica.

Nella serie A9 troveremo anche la tecnologia X-Motion Clarity, che permette di ridurre le sfocature e preservare nitidezza e fluidità anche nelle scene più movimentate. Integrata troviamo anche la nuova modalità Netflix Calibrated Mode, sviluppata in collaborazione con Netflix per assicurare un’esperienza di visione all’insegna della fedeltà cinematografica.

Il TV OLED 4K HDR 49 della Serie Master è anche dotato della funzione Ambient Optimization, che regola automaticamente la luminosità dei contenuti in base all'ambiente circostante e rileva gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono per calibrare l'acustica per evitare di compromettere la resa audio.

Il sistema operativo è Android, una delle migliori piattaforme Smart. Il televisore è compatibile con Google Assistant, Google Play Store e Chromecast, oltre ad Alexa, APple HomeKit e AirPlay 2.

Il televisore si può già prenotare in alcuni Paesi europei, ma purtroppo non è ancora possibile farlo in Italia, dove comunque sarà disponibile per l'acquisto entro la fine di agosto.