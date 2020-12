Scovato in rete un notebook gaming con Intel 11th Gen Core "Tiger Lake-H" e GPU Ampere

In questi giorni sembra esserci un certo fermento nell’ambito dei computer portatili. Voci e indiscrezioni si susseguono per via delle nuove CPU e GPU che potrebbero venire introdotte nei modelli più recenti di marchi noti e meno noti che, si presume, andrebbero a sostituire dei prodotti apparsi sul mercato due o tre anni fa ma ancora oggi in vendita.

Un notebook ASUS TUF Gaming con processore Intel Core i7-11370H è stato individuato su due siti, come riporta Videocardz. Si tratta di un modello di fascia media dotato di grafica mobile GeForce RTX 3060.

Il prezzo di vendita da quanto indicato, dovrebbe aggirarsi intorno a €1700, come si nota dall'immagine che potete vedere qui sotto.

(Image credit: Videocardz)

ASUS starebbe anche lavorando ad una versione aggiornata del proprio Zenbook da 15 pollici, che sembra montare, a sua volta, un processore i7-11730H. In questo caso non viene svelato quale GPU è stata utilizzata per questo notebook, mentre il prezzo al dettaglio supererebbe €1700.

L’attuale generazione di notebook della serie TUF Gaming tende a soffrire di alcuni problemi termici e utilizza inoltre pannelli a 144Hz di bassa qualità. Sarebbe interessante sapere se ASUS ha risolto questi problemi nella nuova generazione, ma per il momento queste informazioni non sono ancora state rese note.

Le CPU Intel Core di 11a generazione (Tiger Lake-H) mettono a disposizione un numero massimo di 8 core e 16 thread, oltre che l’ultima versione della Xe Graphics di Intel.

La CPU Core i7-11370H avrà presumibilmente 4 core e appartiene, molto probabilmente, alla serie Tiger Lake-H35. Intel dovrebbe rivelare maggiori dettagli sui processori mobili di nuova generazione nel primo trimestre del 2021. Il lancio potrebbe avvenire quasi in contemporanea a quello della serie mobile GeForce RTX 3000 di NVIDIA.

Fonte: Videocardz