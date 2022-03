Samsung NEO QLED 2022, con i nuovi TV non vi servirà una soundbar Dolby Atmos

I nuovissimi modelli di TV Samsung NEO QLED del 2022, oltre a garantire un'ottima resa delle immagini, vogliono porre l'accento sull'audio, la cui qualità è stata negli ultimi tempi sacrificata in favore di una maggior sottigliezza e un minor ingombro.

Anche se i recenti modelli supportano codec come Dolby Atmos, l'hardware di cui sono dotati non è all'altezza per riprodurlo, rendendo così necessario l'acquisto separato di una soundbar.

Quest'anno Samsung vuole invertire questa tendenza con i suoi nuovi Neo QLED, che potrebbero finalmente avere un ottimo comparto audio, eliminando la necessità dell'acquisto di una soundbar.

Stando infatti all'azienda stessa, i nuovi modelli incorporeranno altoparlanti multicanale direttamente nella scocca, inclusi alcuni altoparlanti dedicati al suono surround.

Facendo uso del supporto Dolby Atmos, gli altoparlanti di tipo "up-firing" sono progettati per far rimbalzare l'audio dai soffitti, ricreando un effetto di audio surrounding senza la necessità di posizionare delle casse nella stanza, come avviene per i sistemi audio 5.1 o 7.1.

Ma bisognerà tuttavia attendere il lancio per vedere se i nuovi modelli di TV NEO QLED 2022 di Samsung sapranno soddisfare le nostre aspettative. Non saremmo sorpresi se, grazie al nuovo design, si riveleranno essere i televisori con la miglior qualità audio vista finora.