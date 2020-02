Samsung Galaxy Z Flip, ci sarà un’edizione speciale firmata Thom Browne

Abbiamo visto il Samsung Galaxy Z Flip apparire in uno spot pubblicitario durante gli Academy Awards 2020 . A distanza di pochi giorni, è trapelato un nuovo video dello smartphone pieghevole, che mostra un'edizione speciale col design americano Thom Browne.

Condivisa su Twitter dal tipster Ishan Agarwal, la Thom Browne Edition è caratterizzata da strisce rosse, bianche e blu che coprono parte del retro dello smartphone. In abbinato ci sono i Galaxy Buds e quello che sembra essere un Galaxy Watch Active 2 con il relativo cinturino.

Il design a strisce non è certamente il più adatto per un dispositivo tecnologico, ma in qualche modo riesce a sorprendere per la sua semplicità. Se abbinato con gli accessori giusti, il risultato finale potrebbe essere particolarmente positivo.

Quanto costa il Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition? Sfortunatamente, il video trapelato non lo dice. Per quanto riguarda la disponibilità, la prima immagine afferma che la versione Thom Browne è "disponibile solo in alcuni paesi", anche se al momento non specifica quali.

Immaginiamo che le informazioni su prezzi e disponibilità saranno annunciate insieme al Galaxy Z Flip stesso e alla serie Galaxy S20 al prossimo evento Unpacked 2020 di Samsung l'11 febbraio.

[via 9to5Google]