Samsung Galaxy Z Flip appare ufficialmente in uno spot

Molti esperti si aspettavano che Samsung rivelasse il suo nuovo smartphone a conchiglia Galaxy Z flip all’Unpacked 2020 previsto per l’11 febbraio, ma la società coreana ha spiazzato tutti mostrandolo in una pubblicità andata in onda durante la notte degli Oscar .

Il video promozionale è stato ripreso in diretta dal caporedattore di The Verge, Nilay Patel, che lo ha poi postato sul suo account Twitter.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020

Nel video, il Galaxy Z Flip è mostrato su un tavolo e piegato con un angolo di 90 gradi, potrete quindi effettuare video chat e vedervi sullo schermo senza dover tenere il dispositivo in mano.

In precedenza alcune notizie supponevano che il dispositivo fosse stato pensato per una platea femminile, e guardando lo spot pare trovare conferma: si nota infatti il design simile ad un portacipria.

Come notato da The Verge, una didascalia nel video promozionale fa notare come sia presenta una piccola piega nello schermo, la quale però è una caratteristica prevista dal dispositivo.

Per alcuni secondi dello spot di Samsung Galaxy Z Flip possiamo vedere un piccolo schermo touch vicino alla doppia fotocamera, con cui l’utente può interagire: il video mostra che si potrà rispondere alle chiamate in arrivo, e probabilmente vedremo altre funzionalità, tra cui poter visualizzare le notifiche.

Il prezzo e la data di lancio non sono state rivelate durante lo spot, ma sicuramente le scopriremo il prossimo 11 febbraio al Samsung Unpacked 2020.