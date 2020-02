Samsung Galaxy Flip Z svelato in un video

Del Samsung Galaxy Flip Z si è già parlato e sono trapelate le specifiche , ma adesso il dispositivo si mostra nuovamente in un video che anticipa l’annuncio previsto per l’11 febbraio.

I filmati sul nuovo pieghevole di casa Samsung sono stati condivisi su Twitter dal concept artist Ben Geskin, già nota fonte di indiscrezioni e voci di corridoio. In questo caso si tratta di una clip di 19 secondi che mostra in che modo lo schermo del dispositivo si apre e si richiude.

Il video è incorporato qui sotto e, se non temete gli spoiler, vale la pena dedicargli 19 secondi del vostro tempo. Fra meno di due settimane, in ogni caso, Samsung dovrebbe presentare lo Z Flip in occasione dell’ evento Unpacked 2020 .

Il video offre anche un breve sguardo al piccolo display secondario sulla parte posteriore dello smartphone, che dovrebbe mostrare notifiche e avvisi quando il dispositivo è chiuso.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRBFebruary 2, 2020

Inizialmente, si riteneva che lo Z Flip avrebbe avuto il nome di Galaxy Fold 2, tuttavia questo presenta un design a conchiglia, mentre il Galaxy Fold si apre e chiude come un libro. Il Fold 2 dovrebbe essere presentato fra qualche mese .

Secondo i leak, lo Z Flip sarà dotato di un processore Snapdragon 855 e avrà 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (senza slot per schede microSD). Si tratta di specifiche accettabili, ma non eclatanti.

Il telefono arriverà praticamente in contemporanea con il Motorola Razr che presenta un design simile, pertanto i consumatori avranno la possibilità di scegliere fra due cellulari pieghevoli a conchiglia.

Nel frattempo, anche i cellulari Samsung Galaxy S20 faranno il loro debutto in occasione dell’Unpacked 2020, l’11 febbraio, pertanto varrà la pena seguire la manifestazione. Naturalmente, vi terremo aggiornati con tutte le novità.

Fonte: SamMobile