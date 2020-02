Moto G Stylus, rivelate le specifiche tecniche

The Moto G7 Plus.

Sembra che Motorola stia pianificando di presentare uno smartphone con una pennina in un futuro non troppo lontano, stando ad alcune recenti indiscrezioni , La notizia più recente ci fornisce una panoramica completa delle specifiche dello smartphone.

XDA Developers ha saputo qualcosa in anticipo, da una fonte informata sui piani di Motorola: la prima rivelazione è il nome. Questo smartphone farà davvero parte della famiglia G di fascia media e si chiamerà Moto G Stylus.

Le specifiche tecniche sono simili a quelle del Moto G8 Power: abbiamo un display da 6,36 pollici con risoluzione 2300x1080 pixel (con una fotocamera a scomparsa), un processore Snapdragon 665, 4 GB di RAM e almeno 64 GB di memoria interna. Si dice che la capacità della batteria sia di 4000 mAh.

Proseguendo con le specifiche, la fotocamera posteriore è a tripla lente: 48MP + 16MP + 2MP ed ha una funzionalità simile alle Action Cam che permette di registrare video orizzontali anche se lo smartphone è in modalità verticale.

C’è il jack 3,5 mm

Secondo la fonte, a completare le specifiche troviamo il sistema operativo Android 10, un caricabatterie da 10W e uno scanner di impronte digitali nella parte posteriore. E poi c'è il pennino, che è il punto forte di questo particolare modello.

Il pennino si inserisce apparentemente nella parte inferiore dello smartphone, in uno slot accanto alla porta USB-C, all’altoparlante e al jack per cuffie da 3,5 mm (molto raro negli smartphone di oggi).

Alcuni software extra consentiranno agli utenti di prendere appunti o avviare applicazioni con il pennino , e persino di sapere dove si trova quest’ultimo. Se lo perdete, lo smartphone vi dirà quando è stata rimossa l'ultima volta dal suo slot.

Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere questo Motorola di fascia media dotato di pennina? MWC 2020 sembra una buona occasione la fiera prenderà il via il 24 febbraio (con qualche giorno in anticipo dedicato alla stampa), ma per ora non ci è dato sapere prezzi e una data di presentazione.