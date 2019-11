Android 10 è arrivato sui Google Pixel

Come si vociferava, Google ha iniziato oggi a distribuire Android 10. La pagina ufficiale è comparsa sul web e contiene l’elenco completo delle nuove caratteristiche che saranno presenti nell’aggiornamento.

Nella pagina non si trovano informazioni su quali dispositivi riceveranno per primi l’aggiornamento, ma possiamo facilmente immaginare che si tratti degli smartphone della famiglia Google Pixel e quindi Google Pixel 3 , Google Pixel 3XL e Google Pixel 3a . Probabilmente questi telefoni riceveranno gli aggiornamenti già oggi, come avvenuto in passato per le nuove versioni di Android.

#Android10 is here 🎉 and ready to help. Full of new and familiar features, Android is more inclusive, accessible and safer than ever. pic.twitter.com/uszOlbGm6PSeptember 3, 2019

Come dicevamo, la pagina web elenca tutte le novità che troviamo in Android 10 compresa la modalità scura, che è possibile attivare e disattivare all’interno della pagina, in modo da vedere in prima persona quale sarà l’aspetto dello smartphone una volta aggiornato. Ci sono anche schermate dimostrative di altre caratteristiche. Ad oggi, la maggior parte delle applicazioni sviluppate direttamente da Google è compatibile con la modalità scura, ma alcune app, come Gmail, supporteranno questa novità soltanto nelle prossime settimane, secondo quanto riportato da The Verge.

Le novità includono Focus Mode, che blocca la maggior parte delle notifiche, e Gesture Navigation, per utilizzare lo smartphone senza barre di navigazione in basso, ma solo tramite dei gesti. E, ovviamente, più impostazioni per la privacy, come, per esempio, Project Mainline, che consente di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza tramite Google Play.

Tra le altre caratteristiche citiamo Live Caption, vista già durante Google I/O lo scorso maggio, che inserisce in automatico i sottotitoli in tempo reale ai contenuti audio e video in streaming oltre ai video che realizziamo noi. Sfortunatamente, però, quest’ultima caratteristica arriverà soltanto nei prossimi mesi e, almeno inizialmente, sarà un’esclusiva dei dispositivi Pixel.

Chiudiamo con una curiosità. Android 10 contiene un easter egg sotto forma di un gioco, più nello specifico un rompicapo. Il gioco è stato scoperto da 9to5Google e, a quanto pare, è disponibile solo sui Pixel.

Per accedervi, dovete andare su Impostazioni>Informazioni sul dispositivo e poi premere diverse volte su “versione Android”. Comparirà un enorme logo di Android 10. Premete diverse volte sul numero 1, si ruoterà e potrete trascinarlo in vari punti del display. Adesso dovrete prendere l’1, trascinarlo verso lo 0 e ruotarlo fino a formare la lettera Q (questo è un evidente richiamo ad Android Q, il nome con cui era noto Android 10). A questo punto si avvierà il gioco. Buon divertimento!