Motorola, lo smartphone con il pennino potrebbe essere un modello Moto G8

Gli ultimi rumor ci hanno svelato che Motorola sta lavorando su uno smartphone con un suo stilo , inoltre recentemente sono state scattate delle foto che rivelano qualcosa di interessante: il dispositivo potrebbe effettivamente far parte della serie Moto G8 e non l'imminente modello di punta della gamma che ci aspettavamo.

Queste immagini provengono da un sito chiamato Xataka (un sito tecnologico messicano) e 91Mobiles , con quest'ultimo che definisce la sua fonte abbastanza ‘affidabile’.

Lo smartphone mostrato nelle immagini assomiglia molto al Moto G8 Plus : dal taglio della fotocamera e i fori nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, al layout distintivo della fotocamera posteriore. In effetti, se non fosse per il pennino nella foto, potremmo istintivamente ipotizzare che il telefono mostrato sia proprio quel dispositivo.

Tuttavia, lo stilo della foto non sembra essere stato visto da nessun’altra parte, infatti è decisamente diverso dalla S Pen del Samsung Galaxy Note 10 , dallo stilo del Nintendo DS e da ogni altro pennino touchscreen che potremmo trovare online, e per questo motivo si potrebbe considerare la notizia abbastanza veritiera.

In una delle immagini si può vedere lo stilo che sporge nell'angolo in basso a destra dello smartphone e si può anche notare che un'estremità è diagonale, il che implica che potrebbe essere inserito nel telefono all’interno di uno degli angoli, piuttosto che direttamente nella parte inferiore come nei dispositivi Galaxy Note.

Nell'angolo in basso a destra dell'immagine di sinistra si può vedere lo stilo sporgere leggermente (Image credit: Xataka)

Vale anche la pena sottolineare la presenza di una certa curvatura sul telefono, il che suggerisce che questo smartphone non è il top di gamma Motorola previsto e potrebbe essere un dispositivo più economico, proprio come il resto della serie Moto G8.

Questo smartphone sicuramente non è il Moto G8 Plus o G8 Play (che in effetti sono già stati annunciati), ma potrebbe essere un modello base Moto G8, G8 Power o forse un altro telefono della serie G8 che non ha ancora un predecessore.

Varie voci suggeriscono che si chiamerà Moto G Stylus, ma questo nome è abbastanza noioso e non considera la numerazione classica dei Motorola G, quindi per adesso non possiamo esserne sicuri.

Ci aspettiamo che Motorola lanci i suoi nuovi smartphone all’evento MWC 2020 , con il suo top di gamma e i nuovi telefoni Moto G8 che dovrebbero essere presenti. TechRadar sarà sul campo durante l'evento, quindi rimanete sintonizzati per scoprire se questo telefono Motorola con il suo pennino farà la sua comparsa o meno.

Via GSMArena