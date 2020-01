Motorola, il prossimo top di gamma potrebbe avere il pennino

The Moto G7 Plus.

Le voci su un nuovo top di gamma Motorola stanno prendendo sempre più piede e una nuova immagine trapelata, la quale potenzialmente ci mostra il dispositivo, suggerisce che il prossimo modello di punta di Motorola avrà un pennino integrato.

A dirlo è il noto divulgatore Evan Blass tramite un tweet, che in precedenza ha anche fornito uno spunto sul possibile nome di questo dispositivo in cantiere, chiamandolo Motorola Edge Plus.

C'è sicuramente spazio per uno smartphone di punta nella serie di fascia alta Motorola. Il marchio di proprietà di Lenovo si è concentrato su modelli economici negli ultimi anni, inclusi telefoni come il Motorola One Zoom .

Questo nuovo smartphone in arrivo potrebbe cambiare tutto ciò: i dettagli sono al momento scarsi, ma da diversi mesi sentiamo parlare di un telefono Motorola con caratteristiche tipiche di modelli di fascia alta.

(Image credit: @evleaks)

L'unico assaggio di informazioni che sono trapelate finora, oltre all'immagine che vedete sopra, è che il telefono sarà disponibile su Verizon negli Stati Uniti. Questo lascia molte lacune ancora da colmare.

Per il momento, Motorola si sta concentrando nel fare in modo che il suo rinnovato Motorola Razr sia presto reso disponibile, con i pre-ordini che verranno spediti nella prima settimana di febbraio. Lo smartphone pieghevole ha sicuramente un look di fascia alta, ma non possiamo dire altrettanto delle specifiche.

Il Moto Z2 Force lanciato nel 2017 è lo smartphone di Motorola più recente che potrebbe vantare specifiche di alto livello, ma da allora le linee Moto non hanno retto il passo dei migliori iPhone , Galaxy e Pixel.