Motorola One Zoom vuole diventare il miglior camera phone economico

Il Motorola One Zoom è l'ultimo smartphone della serie Motorola One e vuole essere il miglior camera phone, almeno per la fascia bassa.

Annunciato da Motorola all'IFA 2019, la fiera annuale dell'elettronica a Berlino, il Motorola One Zoom segue il Motorola One, One Vision e One Action, dei quali gli ultimi due sono stati annunciati in rapida successione nelle settimane precedenti all'IFA 2019.

I nomi One Vision e il One Action rispecchiano le specifiche delle loro fotocamere, così come il Motorola One Zoom ha questo nome per via della camera da 8MP con un potente zoom ottico 3x e ibrido 10x (probabilmente un valore molto più alto per lo zoom digitale)

Le altre fotocamere sono un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolo da 16MP e un sensore di profondità da 5MP. Questa è la prima volta che Motorola ha usato 4 fotocamere su di uno smartphone.

Tralasciando le fotocamere, Motorola One Zoom ha specifiche più basse. Il display è un OLED 6,39'', una batteria da 4,000mAh, un jack per le cuffie da 3,5mm e il processore di fascia media Snapdragon 675.

Ci saranno anche 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, che dovrebbero essere più che sufficienti per salvare tutte le foto che scatterete.

Disponibilità

Il Motorola One Zoom vi sembra interessate? È disponibile su Amazon a 399€.

Questa versione avrà l'integrazione vocale con Alexa, quindi se siete dei fan dell'assistente vocale di Amazon, non fatevi sfuggire questa occasione.