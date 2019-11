Motorola One Zoom: trapelate le specifiche della quadrupla fotocamera

La tanto chiacchierata quadrupla fotocamera del Motorola One Zoom potrebbe avere un teleobiettivo con zoom ibrido 5x e il sensore per la profondità Time of Flight.

Lo smartphone avrà un display FHD+ Super AMOLED da 6.2'' e un sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, secondo il noto divulgatore Aeshan Agarwal. La notizia è stata condivisa su MySmartPrice insieme a dei render dello smartphone:

Here's a good look at the upcoming Motorola One Zoom with Quad Camera. It will be launching in 3 colors with Amazon Alexa and other Amazon apps in-built (3rd image).Link: https://t.co/zcP496qXtj pic.twitter.com/OIuBNhZpPJAugust 26, 2019

Precedenti indiscrezioni confermate

Alcuni dei dettagli confermano quanto precedentemente rivelato. Parliamo di una RAM da 4 GB e 128 GB di memoria interna, insieme al processore Snapdragon 675. Questa nuova notizia è la prima a parlare di un teleobiettivo e del sensore di profondità. Si dice inoltre che lo smartphone avrà una lente principale da 48 MP e un grandangolo la cui qualità è ancora incerta.

C'è un po' di confusione riguardo il nome ufficiale dello smartphone, che originariamente era noto come Motorola One Pro.

Secondo questo nuovo leak, il nome verrà mantenuto per il modello base, mentre il Motorola One Zoom sarà una variante con Alexa e altre customizzazioni Amazon. Questo modello sarà disponibile solo in Paesi selezionati e non farà parte di Android One, confermando nuovamente che il modello Zoom non avrà una versione essenziale del sistema operativo.

Date un'occhiata ai migliori smartphone per la fotografia