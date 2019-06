One Pro: Motorola potrebbe presentare il suo primo smartphone con quattro fotocamere

The Motorola One Vision. Image credit: TechRadar

Sembra che Motorola stia progettando l'uscita di uno smartphone con quattro fotocamere. È molto probabile che sarà un dispositivo di fascia alta, tuttavia non sembra che farà parte della serie Moto Z. Si vocifera invece che si chiamerà Motorola One Pro.

Questo è quanto sostiene CashKaro, che ha diffuso dei render e altri dettagli leakati riguardanti il dispositivo. Le immagini, che confermano le altre fughe di notizie risalenti ad aprile, mostrano uno smartphone con una fotocamera frontale posizionata in un notch a forma di goccia e una cornice sottile sotto al display.

Sul retro ci sono le quattro fotocamere già menzionate, posizionate su un innesto in rilievo parallelo al logo Motorola. Nella parte inferiore del dispositivo cè il jack audio per gli auricolari e una porta USB-C. Si dice che lo schermo sia da 6.2'' e che le dimensioni del dispositivo siano circa di 158.7 x 75 x 9.8 mm (incluso l'alloggio in rilievo delle fotocamere posteriori).

A giudicare dalle immagini, sembra che il Motorola One Pro sarà disponibile in nero, oro e viola. Non sembra che si veda un lettore di impronte digitali, quindi potrebbe essere integrato nel display.

Non si sa ancora niente riguardo al chipset che potrebbe avere, quindi il livello di qualità effettivo del dispositivo non è ancora chiaro. Sicuramente ha un aspetto più rifinito rispetto ad altri smartphone Motorola recenti.

Non si sa ancora neanche quando di preciso Motorola One Pro arriverà, e noi come sempre vi consigliamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni. Sicuramente vi terremo aggiornati man mano che ne sapremo di più.

