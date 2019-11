Motorola Razr 2019 arriva in europa ad un prezzo esorbitante

Secondo quanto dichiarato da Motorola il nuovo Razer 2019, in Europa, costerà 1,599€

Il Motorola Razr 2019 usa una eSIM, e ciò significa che lo si potrà utilizzare solo con gli operatori che supportano questo formato. In Italia sono Vodafone, Tim e Wind (quest’ultima ha annunciato oggi i nuovi piani tariffari per eSIM).

Non c’è molta chiarezza sulla data d’uscita Europea, ma alcuni venditori consentiranno la prenotazione già a partire da Dicembre 2019. Si sa per certo che il telefono arriverà in Italia nel corso del 2020.

L’azienda ha inoltre comunicato che, con l’acquisto di Motorola Razr 2019, i clienti europei saranno coperti da una garanzia di due anni, in conformità alle norme vigenti; in aggiunta verrà offerto un pacchetto “world class” in caso il telefono presenti problemi dopo il termine del periodo di garanzia.