Motorola Razr potrebbe avere una caratteristica di altri smartphone Motorola

Tra gli smartphone non esattamente economici, uno dei più interessanti è il Motorola Razr , un interessante smartphone pieghevole commercializzato a un prezzo piuttosto elevato. A quanto pare l’azienda si prepara a proporre nuovamente questo fattore di forma, aggiungendo una funzione presa in prestito da altri smartphone Motorola.

La notizia arriva da un brevetto registrato da Motorola nel 2018 e depositato nuovamente nel mese di dicembre 2019. La scoperta è stata fatta da LetsGoDigital e riguarda un dispositivo dall’aspetto simile al Razr, ma che presenta anche la compatibilità con la famiglia Moto Mods.

Moto Mods è una linea di componenti aggiuntivi opzionali acquistabili per i telefoni Moto Z, come il più recente Moto Z4 , che consentono di aggiungere ulteriori funzionalità agli smartphone come batterie più capienti, altoparlanti di grandi dimensioni, fotocamere più performanti o addirittura la possibilità di installare Alexa di Amazon.

(Image credit: LetsGoDigital)

Tuttavia, sembra che Motorola Razr 2 non sarà compatibile con la linea Moto Mods esistente per via del nuovo fattore di forma. In ogni caso, Motorola potrebbe prevedere la vendita di componenti modulari aggiuntivi e installabili direttamente dall’utente.

Il brevetto mostra una fotocamera agganciabile alla parte superiore del Motorola Razr 2 (quando è aperto), un mirino e un altro componente aggiuntivo la cui funzione è ignota, ma che si fissa a un’altra parte del telefono aperto. Quel che è certo è che si tratta di componenti opzionali, dal momento che non figurano in tutte le immagini.

Al momento non ci sono informazioni certe sul possibile erede del Motorola Razr, dato che le immagini rappresentano solo una delle idee che l’azienda sta probabilmente considerando, ma non è detto che si tratti della versione finale del prodotto. Tuttavia, il brevetto è stato depositato due volte, quindi la possibilità di un Motorola Razr modificabile con componenti aggiuntivi non è stata ancora scartata.

Avremo notizie più certe nel 2020 dato il Motorola Razr 2 potrebbe arrivare il prossimo anno. Restate in contatto con TechRadar Italia per non perdervi tutte le notizie sui telefoni Motorola, sul modello Razr e sugli smartphone pieghevoli.

Fonte: GSMArena