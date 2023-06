Recensione Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra rappresenta un importante passo evolutivo per gli smartphone, andando oltre quanto offerto dai precedenti pieghevoli. Con lo schermo aperto è sorprendentemente sottile, con un display enorme. Quando è chiuso, e si iniziano a utilizzare le app sullo schermo esterno, si ha l'impressione di avere a che fare con un dispositivo completamente nuovo, diverso da qualsiasi altro utilizzato in precedenza. Non è perfetto, ma è talmente avanti rispetto agli altri smartphone che (quasi) non c'è un difetto che non sia perdonabile. Il Motorola Razr 40 Ultra è un prodotto vincente.

Motorola Razr 40 Ultra: recensione breve

Motorola Razr 40 Ultra non è solo il miglior smartphone pieghevole che si possa acquistare, ma rappresenta una categoria di smartphone completamente nuova, che offre più di qualsiasi altro telefono prima di lui. Quando lo smartphone viene chiuso, diventa un telefonino compatto in miniatura, uno specchio tascabile e una mappa grande quanto il palmo di una mano. Questo è il telefono che finalmente giustifica il fatto di piegare un display a metà, e fa sorgere spontanea la domanda: quand'è che gli altri produttori di smartphone si metteranno al passo?

Il display esterno è grande e di ottima qualità, abbastanza da poter scrivere sulla tastiera con facilità. Abbastanza grande da permettere non solo di ottenere indicazioni stradali, ma anche di leggere i nomi delle strade sulla mappa.

Quando si chiude il telefono e si inizia a utilizzare lo schermo esterno, sembra di avere a che fare con un dispositivo completamente nuovo.

Razr 40 Ultra è il telefono più divertente che si possa acquistare in questo momento e fornisce l'esperienza più unica che si possa avere con qualsiasi smartphone. Proprio come il Razr originale, questo telefono ridefinirà il design degli smartphone e scatenerà un diluvio di copie. Sembra che si stia avvicinando un grande momento per gli smartphone pieghevoli.

Le fotocamere non sono eccezionali, ma è possibile creare angolazioni e ottenere scatti così unici che si può perdonare un po' di sfocatura. La durata della batteria potrebbe essere migliore, ma questo è dovuto al fatto che lo schermo in più consuma molta energia. Ma ne vale la pena.

Probabilmente il marchio e la reputazione di Motorola non saranno sufficienti a trascinare i fan di Apple e Samsung lontano dai migliori iPhone e dai migliori smartphone Android, ma se c'è mai stato un momento in cui prendere in considerazione una nuova opzione, questo è proprio rappresentato dall'uscita del Motorola Razr 40 Ultra. Se siete stufi degli aggiornamenti incrementali e delle piccole modifiche che avete ricevuto con il vostro ultimo telefono, questo Motorola non deluderà le vostre aspettative.

Motorola Razr 40 Ultra: prezzo e uscita

2.299€

Unica versione da 8GB / 256GB

Viva Magenta, Glacier Blue, Infinite Black

Motorola Razr 40 Ultra prende la maggior parte delle funzioni e caratteristiche di un pieghevole dell'anno scorso e aggiunge un display esterno che è circa la metà delle dimensioni dello schermo di uno smartphone tradizionale, il che è un grande valore aggiunto.

E non si tratta di un display economico. È un piccolo schermo luminoso e fuido, con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Motorola Razr 40 Ultra è sicuramente uno smartphone costoso, ma è uno dei pochi smartphone pieghevoli consigliabili praticamente a tutti.

É disponibile per l'acquisto in Italia a partire dal 1 giugno in un'unica configurazione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione nei colori Viva Magenta, Glacier Blue e Infinite Black.

Punteggio qualità-prezzo: 4 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: specifiche

Il Motorola Razr 40 Ultra utilizza la piattaforma mobile Snapdragon 8 Plus Gen 1, che era il miglior chipset disponibile alla fine del 2022. Da allora, i miglior smartphone come il Samsung Galaxy S23 Ultra sono stati forniti con lo Snapdragon 8 Gen 2, ma questo non vuol dire che l'8 Plus sia da buttare. I miglioramenti rispetto all'anno precedente sono stati incrementali e non saranno percepiti dalla maggior parte degli utenti.

Il Razr 40 Ultra ha un display interno da 6,9 pollici leggermente più grande rispetto allo schermo da 6,7 pollici del Samsung Galaxy Z Flip 4, sebbene abbiano la stessa risoluzione. Il Moto Razr ha una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz sullo schermo interno e fino a un impressionante 144Hz sul display esterno più piccolo.

Le specifiche della fotocamera sembrano un po' scarse, ma il Motorola Razr 40 Ultra ha un obiettivo con un'apertura molto più ampia rispetto a tutti i concorrenti pieghevoli, che dovrebbe fare una grande differenza sia per le foto in condizioni di scarsa illuminazione che per la produzione di piacevoli effetti bokeh sullo sfondo. La batteria è leggermente più grande di quella del Samsung Z Flip 4, probabilmente a causa del display leggermente più grande.

Swipe to scroll horizontally Dimensioni: Aperto: 73,95mm x 170,83mm x 6,99mm, Chiuso: 73,95mm x 88,42mm x 15,1mm Peso: 188,5g (184,5g per il colore Magenta) Dimensioni del display (Interno / Esterno): 6,9" FHD+ pOLED / 3,6" pOLED Risoluzione del display (Interno / Esterno): 2640 x 1080 / 1066 x 1056 Luminosità massima del display (Interno / Esterno): 1.400nit / 1.100nit Frequenza di aggiornamento del display (Interno / Esterno): 165Hz / 144Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256GB (UFS 3.1) OS: Android 13 Fotocamere posteriori: 12MP (f/1.5, 1.4μm); 13MP (f/2.2, 1.12μm) Fotocamera frontale: 32MP (f/2.4, 0.7μm) (binned: 8MP, 1.4um) Batteria: 3.800mAh Ricarica: 30W cablata, 5W wireless Colori: Viva Magenta, Glacier Blue, Infinite Black

Motorola Razr 40 Ultra: design

Display esterno molto utile

Estremamente sottile, sia aperto che chiuso

A prima vista, il Motorola Razr 40 Ultra sembra prendere in prestito il design del Galaxy Z Flip di Samsung, eliminando alcuni elementi caratteristici del design Razr.

Quando viene piegato, le due metà del telefono si uniscono alla perfezione, con una leggera curvatura intorno ai bordi che riesce comunque ad unirsi in una chiusura fluida. Il Samsung Galaxy Z Flip 4, a confronto, sembra squadrato. Il Razr non mostra alcuna fessura visibile quando è chiuso, a differenza di tutti gli smartphone pieghevoli avversari.

Quando si apre il Razr 40 Ultra, la piega scompare completamente. C'è e si sente, ma è davvero quasi impercettibile.

I bordi arrotondati si uniscono molto bene anche quando il telefono è aperto, creando un bordo curvo senza interruzioni. Il lettore di impronte digitali è incorporato nel pulsante di accensione, meno invadente rispetto al bilanciere del volume, ovvero l'unico pulsante sporgente.

Quando si chiude il Razr Plus, il display esterno si illumina e avvolge le lenti della doppia fotocamera e la piccola torcia. Questoi dettaglio rende il telefono ultra-moderno.

La scelta è stata assolutamente azzeccata, e Motorola ha persino progettato dei giochi che permettono di far cadere delle biglie nei fori creati dalle lenti, abbracciando il design. Inoltre, è molto grande per un secondo schermo su un telefono pieghevole, e questo fa un'enorme differenza.

Il materiale utilizzato, ovvero la "pelle vegana", restituisce una sensazione ottima e impedisce al telefono di scivolare. È più resistente del vetro, pesa qualche grammo in meno e ha un aspetto fantastico.

Punteggio design: 5 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: display

Più grande e luminoso dei pieghevoli concorrenti

Il display esterno è una vera novità

Se il Motorola Razr 40 Ultra non avesse un ottimo display esterno, si distinguerebbe comunque per il suo grande schermo interno pieghevole.

Il display di Motorola ha la stessa risoluzione FHD+ del Samsung Galaxy Z Flip 4, con 2640 x 1080 pixel. Il display raggiunge la maestosa dimensione di 6,9 pollici, una vera meraviglia della tecnologia moderna. Quando sono stati lanciati i primi tablet, i modelli compatti avevano un display da 7 pollici, mentre ora le stesse dimensioni del display - e un display di qualità superiore - sono disponibili su uno smartphone sottile e perfettamente tascabile.

Per fare un confronto, iPhone 14 Pro offre circa 2,5 pollici di schermo in meno, anche se pesa di più. Indipendentemente dal telefono che siete abituati a usare, quando aprirete il Motorola Razr 40 Ultra rimarrete stupiti dalla vastità del suo schermo schermo che potrete ripiegare e riporre in tasca.

Insomma, questo è il primo pieghevole che non si limita a rendere omaggio allo schermo principale. Il display esterno in questo caso non serve solo per controllare il meteo o le notifiche, e nemmeno per mostrare simpatiche animazioni: infatti, è possibile eseguire applicazioni complete su questo display.

Avremmo preferito che entrambi i display fossero molto più luminosi. Lo schermo interno è leggermente più luminoso di quello del Galaxy Z Flip 4 di Samsung, ma lo schermo esterno avrebbe bisogno di un qualcosa in più. Nessuno dei due display, in ogni caso, si avvicina alla luminosità di un iPhone 14 Pro.

Punteggio display: 5 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: fotocamera

La fotocamera è il punto debole di questo smartphone

Elaborazione delle immagini scadente

Migliore per gli autoscatti rispetto agli altri pieghevoli

Purtroppo, il Motorola Razr 40 Ultra continua purtroppo la problematica tradizione di telefoni Moto che scattano pessime foto.

Le foto ingrandite appaiono sfocate e iper-definite in maniera eccessiva, e anche i ritratti non regalano per niente buoni risultati.

Image 1 of 5

Nel complesso, questo telefono presenta tutte le caratteristiche di una fotocamera di bassa qualità. Spesso i colori risultano attenuati fino a far scomparire i dettagli, le sfocature risultano innaturali e ci sono profonde linee nere che dividono gli oggetti.

Image 1 of 6

L'unica salvezza è che questa fotocamera principale di bassa qualità è comunque migliore della maggior parte delle fotocamere frontali che si trovano generalmente sugli smartphone, e il Motorola Razr 40 Ultra è fatto proprio per usare l'obiettivo principale come fotocamera frontale. È possibile utilizzare facilmente il display esterno come mirino e ci sono un paio di trucchi che consentono di scattare una foto anche se non si tiene in mano il Razr.

Nonostante la bassa qualità, con il Razr 40 Ultra si possono scattare più foto, autoscatti e scatti insoliti che sfruttano l'angolazione del display. Si possono anche scattare ottime foto di gruppo, riuscendo a vedersi nel display.

Image 1 of 14

Tuttavia, sarebbe stato auspicabile avere fotocamere migliori. Anche Samsung ha lesinato sulle fotocamere del suo Galaxy Z Flip 4, ma in questo caso siamo rimasti particolarmente delusi. La fotocamera principale utilizza un obiettivo ad ampia apertura, più ampio di qualsiasi altro pieghevole concorrente e della maggior parte degli smartphone. Sulla carta dovrebbe essere ottimo per le foto in condizioni di scarsa illuminazione e per l'effetto bokeh.

Abbiamo messo il Motorola Razr Plus a confronto con un iPhone 14 Pro e non c'era una sola foto della fotocamera principale che fosse migliore, a meno che non la stessi confrontando con una della fotocamera frontale dell'iPhone.

Possiamo perdonare la maggior parte dei difetti del Razr 40 Ultra, ma le scarse prestazioni della fotocamera sono difficili da accettare. Ci siamo divertiti a scattare selfie e a deliziare gli amici con i trucchi della fotocamera del display esterno, ma niente di tutto questo è sufficiente o può sostituire un buon smartphone per la fotocamera.

Punteggio fotocamera: 3 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: software

Widget e orologi molto utili per il display esterno

La maggior parte delle app funziona su entrambi i display

Scorciatoie e gesti molto utili

Quante volte vi capita di controllare ossessivamente le mappe del telefono per assicurarvi di essere sulla strada giusta? Utilizzando il display esterno del Razr, è possibile dare una rapida occhiata alle mappe senza aprire il telefono.

Image 1 of 6

Quando andrete a fare la spesa, non servirà accendere lo smartphone ogni volta che dovrete controllare la lista, ma basterà semplicemente tenere la lista aperta sul display esterno: un metodo più veloce e discreto rispetto allo smartphone tradizionale.

Per quasi tutte le app è possibile impostare il comportamento alla chiusura del display, ma non tutte funzionano perfettamente. Abbiamo provato a giocare a Marvel Snap, un gioco progettato per la modalità verticale. Funzionava bene sul display esterno quadrato, ma il testo era troppo piccolo (anche se leggibile) e il layout non era perfettamente ottimizzato.

Tuttavia, sono più le app che funzionano bene e hanno un aspetto gradevole che quelle che invece non lo fanno. Non abbiamo avuto problemi a scorrere la Home di Slack, Facebook, Instagram e altre applicazioni social. Abbiamo potuto leggere intere pagine web in Chrome o sfogliare Yelp con il display chiuso. C'è una tastiera se avete bisogno di scrivere, ma è ovviamente più facile con lo schermo aperto.

A parte lo schermo esterno, il software di Motorola è molto simile a quello progettato da Google per gli smartphone Android, come ad esempio il Pixel 7 Pro. Non ci sono molte novità o miglioramenti per questo nuovo Razr, ma va bene così.

Abbiamo particolarmente apprezzato i comandi tramite gesti. Sui telefoni Moto è possibile ruotare la mano avanti e indietro per aprire la fotocamera, e sul Razr 40 Ultra questo funziona anche quando il display è chiuso. Per accendere e spegnere la torcia è possibile eseguire un paio di rapidi movimenti con la mano. Questi gesti funzionano bene e li ho usati spesso una volta memorizzati.

Sul Motorola Razr 40 Ultra gira Android 13, e ci aspettiamo che supporti tre aggiornamenti principali, che dovrebbero portarlo ad Android 16.

Punteggio software: 4 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: prestazioni

Prestazioni veloci per i giochi e l'utilizzo di entrambi i display

Prestazioni migliorate rispetto allo scorso anno

Stesso chipset del Razr 2022 e del Galaxy Z Flip 4

Se vi interessano solo i punteggi dei benchmark, il Motorola Razr Plus non è il telefono da scegliere. Fortunatamente, le prestazioni nel mondo reale raccontano una storia diversa da quella che ci si aspetterebbe dalle specifiche, e anche se questo telefono utilizza lo stesso SoC dell'anno scorso si comporta meglio del precedente Razr.

All'interno, il Razr 40 Ultra è quasi identico al Motorola Razr 2022. Entrambi utilizzano il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 e 8 GB di RAM LPDDR5 e, nell'anno trascorso dal lancio del Razr 2022, Moto ha chiaramente lavorato per ottimizzare il software. Il telefono che abbiamo testato non ha avuto problemi qualsiasi cosa facessimo, sia che giocassimo a nuovi giochi come il dettagliatissimo Marvel Snap, sia che girassimo video con la videocamera in modalità flex.

Il Razr 40 Ultra è incredibilmente reattivo. Utilizzando la fotocamera, abbiamo impostato il telefono per scattare quando rilevava un sorriso, e ha risposto quasi istantaneamente ogni volta che è successo. Quando abbiamo chiuso il telefono, il display esterno si è acceso senza ritardi e le applicazioni sono passate da una schermata all'altra senza esitazioni.

Punteggio prestazioni: 4.5 / 5

Motorola Razr 40 Ultra: batteria

Batteria leggermente più grande del Galaxy Z Flip 4

Autonomia migliorabile

L'utilizzo di due display consuma la batteria più velocemente

Motorola ha fatto del suo meglio per inserire una batteria di grandi dimensioni nell'involucro pieghevole del Razr 40 Ultra. È riuscita persino a inserire una batteria più grande rispetto a quella dell'iPhone 14 Pro, anche se Apple riesce a gestire l'efficienza in modo leggermente migliore.

Non siamo riusciti a superare un'intera giornata con una carica completa con il Motorola Razr 40 Ultra: la presenza di un display esterno dinamico e utile mi ci permesso di utilizzare il telefono molto più del normale.

Detto questo, il Razr 40 Ultra beneficerebbe senz'altro di una ricarica più veloce. La capacità di ricarica a 30W è buona, anche se Moto non fornisce un caricatore nella confezione. È possibile caricare il telefono in modalità wireless se si ha molto tempo libero, in quanto il Razr 40 Ultra si ricarica a soli 5W in questa modalità.

Punteggio batteria: 4 / 5

Motorola Razr 40 Ultra, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Motorola Razr Plus / Razr 40 Ultra score card Caratteristiche Note Punteggio Qualità-prezzo Stesso prezzo dello scorso anno, con uno schermo in più 4 / 5 Design Il pieghevole più raffinato e sottile di sempre, con uno schermo esterno rivoluzionario 5 / 5 Display Grande all'esterno, ancora più grande all'interno 5 / 5 Fotocamera Non ha le fotocamere migliori, ma il design gli consente di ottenere scatti unici 3 / 5 Software Alcune app non sono ottimizzate, ma la maggior parte funziona sull'utilissimo schermo esterno 4 / 5 Prestazioni Abbastanza buone da poter eseguire tutte le attività, ma tende a scaldarsi se si gioca o si registrano video 4 / 5 Batteria Autonomia e velocità di ricarica migliorabili 4 / 5

Compratelo se...

Volete uno smartphone davvero cool

Se è da tempo che vi dite "comprerò un nuovo telefono quando ce ne saràun buon motivo", Razr 40 Ultra è ciò che fa per voi

Volete uno smartphone piccolo e uno schermo grande

Il Motorola Razr Plus è pieghevole più sottile che ci sia da chiuso, ma ha un display enorme quando è aperto.

Non compratelo se...

Vi serve un ottimo smartphone per la fotocamera

Motorola Razr 40 Ultra ha qualche difetto perdonabile, ma la fotocamera è davvero pessima se volete qualcosa di più di qualche scatto occasionale.

Avete paura di bagnarlo

Moto Razr 40 Ultra è più impermeabile rispetto ad altri pieghevoli, ma meno rispetto alla serie Galaxy Z.



Motorola Razr 40 Ultra: alternative

Se state cercando altri pieghevoli da mettere a confronto con l'ultima proposta Motorola, date un'occhiata qui sotto:

