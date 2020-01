Samsung Galaxy S11, prezzi alle stelle

Sapevamo che la gamma dei Samsung Galaxy S11 sarebbe stata costosa, ma sembra che i prezzi potrebbero essere persino più alti di quelli della precedente serie S10.

Max Weinbach (un informatore attendibile) ha condiviso quelli che potrebbero essere i prezzi europei per la gamma, con il Samsung Galaxy S11 5G (o S20 5G come viene chiamato) a € 900-1.000, il Galaxy S11 Plus 5G a € 1.050-1.100 e il Galaxy S11 Ultra 5G, che potrebbe costare costerebbe circa € 1.300.

I modelli 4G, invece, dovrebbero costare circa € 100 in meno. Anche se questi prezzi potrebbero sembrare ragionevoli per dei prodotti di punta, non bisogna dimenticare che con l'aggiunta dell'S11 Ultra ai vertici della gamma, il Samsung Galaxy S11 di base dovrebbe prendere il posto del Samsung Galaxy S10e, con l'S11 Plus che sarà probabilmente il modello "standard", piuttosto che quello premium.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:S20 5G: €900-1000S20+ 5G: €1050-1100S20 Ultra 5G: €1300Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.January 20, 2020

In ogni caso dovrebbe trattarsi dei prezzi di partenza secondo Weinbach, con costi potenzialmente maggiori per i modelli che dispongono di più spazio d'archiviazione e di RAM.

Il prezzo in dollari americani sarà più o meno identico, mentre il prezzo in sterline potrebbe variare di £ 50- 100 per ciascun modello rispetto al prezzo in euro.

Le cifre segnalate da Winbach, di $ 850, $ 950 o $ 1.200, rispettivamente per i modelli S11 5G, S11 Plus 5G e S11 Ultra 5G, renderebbero il prezzo di partenza inferiore a quello del Samsung Galaxy S10, scelta sensata se si considera che l'S11, nome a parte, è essenzialmente un S11e.

In ogni caso, questi telefoni sono destinati a essere costosi, ma non quanto il Samsung Galaxy Fold 2 (o Samsung Galaxy Z Flip); Secondo Weinbach, attualmente, il suo costo ipotetico dovrebbe avvicinarsi a € 1.400 ", anche se potrebbe trattarsi di una cifra soggetta a variazioni prima del lancio.

Non è chiaro se il prezzo salirà o scenderà dato che, per quanto si tratti di una somma importante, sarebbe già notevolmente ridotta rispetto al prezzo di lancio di $ 1,980 dell'originale Samsung Galaxy Fold. In teoria, dovrebbe trattarsi di un telefono più piccolo e potenzialmente meno “premium”, caratteristiche che giustificherebbero la riduzione di prezzo.

Con la data d'uscita fissata per l'11 febbraio, molto presto sapremo la verità sui prezzi dei nuovi smartphone Samsung,