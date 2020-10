Samsung Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live potrebbero uscire a luglio

Samsung, come molte altre aziende del settore, ha in serbo diversi progetti per la seconda metà dell'anno, complice anche il fatto che nei primi mesi del 2020 non è successo niente di particolarmente rilevante, soprattutto a causa della pandemia.

Un articolo di Sammobile afferma che il colosso della tecnologia sudcoreano si sta preparando a lanciare molti prodotti, tra cui il Galaxy Fold 2 , il Galaxy Note 20 , la versione 5g del Galaxy Z Flip , il Galaxy Tab 7 , il Galaxy Watch 3 e un paio di auricolari wireless in-ear che potrebbero essere lanciati con il nome di Galaxy Buds Live.

Considerando il numero dei prodotti in arrivo, secondo Sammobile Samsung potrebbe decidere di svelarne a luglio almeno un paio (nello specifico, il Galaxy Watch 3 e le Galaxy Buds Live). Il resto dei dispositivi potrebbe essere invece svelato durante l'evento Galaxy Unpacked 2020 che si terrà durante la prima settimana di agosto.

La data di presentazione effettiva non è ancora ufficiale, ma entrambi i dispositivi potrebbero essere disponibili per la vendita al dettaglio subito dopo l'evento di Samsung.

(Image credit: Winfuture.de/Richard Quandt)

Samsung Galaxy Buds live e Galaxy Watch 3, specifiche e funzionalità

Le Samsung Galaxy Buds Live sarebbero dotate di cancellazione attiva del rumore. Come nel caso dei modelli precedenti ( Galaxy Buds e Buds Plus ), gli auricolari potrebbero essere venduti in bundle con gli smartphone di punta come il Galaxy Note 20 e il Galaxy Fold 2. Samsung potrebbe proporre un prezzo vantaggioso sotto i 150 euro per il nuovo paio di auricolari in modo da poter competere con competitor come le Apple AirPods .

Per quanto riguarda il Galaxy Watch 3, Samsung potrebbe riproporre la ghiera rotante, vista sul primo modello, e potrebbe esserci una variante più pregiata con cassa in titanio. In questo momento non ci sono informazioni sui prezzi.