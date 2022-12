Samsung Galaxy S23, svelato il design: ecco i dummy a confronto

Man mano che ci avviciniamo all'uscita di Samsung Galaxy S23 le indiscrezioni diventano sempre più numerose, Tra le ultime sono trapelate online le immagini di alcuni dummy dei prossimi smartphone Samsung top di gamma.

Pubblicate da Slash Leaks (Si apre in una nuova scheda) (via SamMobile (Si apre in una nuova scheda)), le immagini del Galaxy S23 e del Galaxy S23 Plus ci danno un'idea delle dimensioni dei telefoni e di come saranno le fotocamere posteriori. I dummy in questione probabilmente sono stati costruiti in base ai progetti trapelati dalla stessa Samsung o mandati ai produttori di custodie.

Tra questi non è presente il Samsung Galaxy S23 Ultra, che dovrebbe avere un aspetto leggermente diverso dagli altri due modelli della serie Galaxy S23: da quanto abbiamo sentito finora, sembra che il telefono sarà molto simile al Samsung Galaxy S22 Ultra.

Fotocamere più sporgenti

Un aspetto estetico che vale la pena considerare è che le lenti della fotocamera sporgono leggermente dalla scocca, anziché essere a filo. Ciò suggerisce che quest'anno Galaxy S23 standard e S23 Plus assomiglieranno di più al modello Ultra.

Per il resto non ci sono molte sorprese nelle immagini, e purtroppo non ce n'è una in cui possiamo confrontare le dimensioni dei due telefoni. Il Samsung Galaxy S23 dovrebbe avere un display da 6,1 pollici, mentre il Samsung Galaxy S23 Plus ne avrà uno da 6,6 pollici.

Queste sono le stesse dimensioni che abbiamo visto nella serie Galaxy S22, quindi sembra che Samsung quest'anno abbia scelto di andare sul sicuro riproponendo un design già testato. Nessuna di queste informazioni è ufficiale, e per scoprire come saranno i telefoni della serie Galaxy S23 dovremo aspettare febbraio del prossimo anno.

Niente di nuovo

Per quanto riguarda l'estetica dei Galaxy S23, le ultime indiscrezioni suggeriscono che non cambierà molto rispetto al Samsung Galaxy S22 per quanto riguarda le dimensioni e il design.

Come quasi tutti gli altri produttori di smartphone, anche Samsung sembra essere rimasta bloccata in una sorta di routine quando si tratta di design - anche se, volendo affrontare la questione da un altro punto di vista, si potrebbe dire che non c'è motivo di cambiare quello che molti considerano un design elegante e raffinato.

Il Google Pixel 7 e i modelli dell'anno precedente hanno cambiato radicalmente il design della serie con il nuovo modulo fotografico, mentre Apple ha introdotto la Dynamic Island su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max al posto del notch.