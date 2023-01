Samsung Galaxy S23, poco resta segreto dopo tutti questi leak

La nuova serie di smartphone Samsung sembra aver già ottenuto un record: quello dei leak. Ad oggi, sommando tutte le notizie che ci sono giunte, possiamo abbozzare un elenco delle specifiche di tutti e tre gli smartphone Android dell'azienda coreana.

Samsung Galaxy S23, come si evince da una lista condivisa da WinFuture, sembra avere uno schermo AMOLED da 6,1 pollici 1080 x 2340 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display dovrebbe avere anche 425 pixel per pollice, supporto HDR10+ e la protezione del Gorilla Glass Victus 2. Le altre specifiche elencate includono un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 2, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 3.900 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 10 W.

La fotocamera sembra essere ancora un sistema a tre lenti con un sensore principale da 50MP f/1.8, un ultra-grandangolare da 12MP f/2.2 e uno da 10MP f/2.4, con zoom ottico 3x, tre sensori che potrebbero portare Galaxy S23 tra i migliori cameraphone. La fotocamera selfie dovrebbe essere da 12MP e il sistema operativo Android 13 con la One UI 5.1 di Samsung.

Infine, sembra che le dimensioni siano di 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e il peso di 167 grammi, che abbia una classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua e che sarà disponibili nei colori nero, bianco, verde e viola.

Samsung Galaxy S23 Plus: specifiche

Samsung Galaxy S23 Plus ha le stesse fotocamere, lo stesso software, la stessa certificazione IP68, lo stesso processore e la stessa quantità di RAM, nonché le medesime tonalità. A variare sarà il display da 6,6 pollici con 393 pixel per pollice.

È inoltre indicato uno spazio di archiviazione di 256 GB o 512 GB e con una batteria da 4.700 mAh, con una ricarica via cavo più veloce da 45 W e una ricarica wireless da 10 W. Naturalmente, uno schermo più grande significa anche un telefono più grande, con dimensioni di 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e un peso di 195 grammi.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S23 Ultra: specifiche

Infine, c’è Samsung Galaxy S23 Ultra con il suo display AMOLED da 6,8 pollici (1440 x 3088) con una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 Hz e 120 Hz. Lo schermo dovrebbe avere 500 pixel per pollice, il supporto HDR10+ e Gorilla Glass Victus 2.

Il processore, con ogni probabilità, sarà uno Snapdragon 8 Gen 2, RAM da 8 GB o 12 GB, spazio di archiviazione di 256 GB, 512 GB o 1 TB e di batteria da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 45 W e wireless da 10 W. La fotocamera sembra includere un sensore principale da 200MP f/1.7, un ultra-grandangolare da 12MP f/2.2, uno da 10MP f/2.3 con zoom ottico 3x e un periscopio da 10MP f/4.9 con zoom ottico 10x. Si parla anche di una fotocamera selfie da 12MP, Android 13 e One UI 5.1.

Le dimensioni sono di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, il peso di 233 g, la certificazione IP68 e i colori verde, nero, bianco e viola, come per gli altri modelli.

Samsung Galaxy S23: prezzo

Al momento non si sa nulla sul possibile prezzo in euro e le previsioni possono basarsi solo sui leak in valuta estera. In particolare, varie fonti parlano di un possibile incremento di circa 100 dollari rispetto alla serie Galaxy S22.