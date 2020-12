Samsung Galaxy S21: una grande novità è (quasi) stata confermata ufficialmente

Secondo molte delle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 riceverà il supporto per S Pen.

TM Roh, a capo della sezione mobile Samsung, potrebbe averlo appena confermato. In un post pubblicato sul sito ufficiale Samsung, Roh parla a nome dello staff dicendo che "abbiamo fatto caso alle funzionalità che gli utenti preferiscono dell'esperienza Galaxy Note e siamo felici di implementare alcune delle caratteristiche più amate della serie Note su altri dispositivi Samsung". Nonostante non venga affermato niente di specifico, Roh sembra volersi riferire proprio alla serie Galaxy S21.

Quando si parla di "funzioni più amate della serie Galaxy Note" è impossibile non pensare subito a S Pen, che è l'unica particolarità a distinguere nettamente i dispositivi Note da tutti gli altri Samsung.

La parte riguardante "altri dispositivi Samsung" invece ci fa subito venire in mente tutte le indiscrezioni riguardo il possibile supporto di S Pen per Galaxy S21, nonostante Samsung non abbia esplicitamente parlato della nuova serie Galaxy.

Roh potrebbe riferirsi anche a Galaxy Z Flip o al Galaxy Z Fold 3, anche se nella sua deposizione ha parlato di "dispositivi" al plurale, suggerendo che potrebbe trattarsi di una serie di smartphone piuttosto che uno solo.

Un'altra informazione interessante contenuta nel post di Roh è che "Samsung espanderà la sua offerta di dispositivi pieghevoli", indicando che l'azienda potrebbe presentare una terza linea di pieghevoli oltre alle serie Flip e Fold.

É questo l'aspetto del Galaxy S21?

Il famoso leaker @evleaks nel frattempo ha postato un render del presunto Galaxy S21 visto frontalmente. L'immagine sembra essere una di quelle che vengono utilizzate dai rivenditori.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

A un primo sguardo potreste pensare che si tratti di un'immagine di Galaxy S20, dal momento che a quanto pare il nuovo Galaxy sarà molto simile al modello precedente.

La fotocamera frontale è nella stessa posizione, così come i tasti per regolare il volume e il pulsante diaccensione. Le cornici sono di dimensioni diverse, ma è un cambiamento talmente impercettibile che nel complesso lo smartphone sembra molto simile a S20.

Questo è solo uno dei tanti leak che si stanno accumulando nelle ultime settimane. Ormai manca poco alla possibile data di presentazione, quindi tra non molto sapremo tutto in via ufficiale.